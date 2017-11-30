تأكيدا على استمرار الحكومة الجزائرية ومؤسساتها ومنظماتها في دعم القضية الصحراوية، قامت رابطة علماء وأئمة الساحل بالتعاون مع المكتبة الوطنية الجزائرية، تزامنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف بتقديم هبة علمية للاجئين الصحراويين تمثلت في 25 ألف كتاب من 250 عنوان.

أكد الامين العام لرابطة علماء و ائمة الساحل الكتور يوسف بلمهدي ،امس خلال حفل تقديم 25 ألف كتاب من 250 عنوان للشعب الصحرواي بمقر سفارة الصحراء الغربية بالجزائر بحضور كل من السفير الصحراوي بالجزائر بشرايا حمودي و رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي الدكتور سعيد عياشي وممثل المركز الإفريقي لدراسات مكافحة التطرف و الإرهاب عامر دحماني، أن الهبة جاءت بمناسبة المولد النبوي الشريف لإعطاء رسالة في مواصلة الجزائر لدعمها للقضية الصحراوية وشعبها، مشيرا إلى أن اختيار هذه الهبة على أن تكون هبة علم كان من أجل تحصين القارئ و الشباب الصحراوي و إفادتهم بما يجري في الساحة الثقافية والعلمية والدينية، مضيفا أن تشكيلها من عدة عناوين وفي عدة مواضيع كان بهدف منح الشباب الصحراوي مكتبة منوعة.

من جانبه أفاد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي الدكتور سعيد عياشي أن تسليم هبة 25 الف كتاب من طرف رابطة علماء و الأئمة في الساحل بمشاركة المكتبة الوطنية الجزائرية تثبت مرة اخرى التضامن الذي يقدمه المجتمع والحكومة الجزائرية للشعب الصحراوي في كفاحه المشروع، مشيرا الى ان هذه الهبة لا تعد الأولى ولا الأخيرة بل ستبقى مستمرة في دعم الشباب ثقافيا وعلميا وسياسيا وتاريخيا واجتماعيا، مؤكدا وفاء الجزائر لمبادئها المتعلقة بدعم الشعوب في حق الحرية والاستقلال ووفية للشرعية الدولية للشعب الصحراوي في استفتاء حق تقرير المصير.

وعن مشاركة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في القمة الـ5 الافريقية الأوروبية بالعاصمة الإيفوارية بأبيدجان،اعتبرها ذات المتحدث “صفعة جديدة “للمغرب، مشيرا الى أن بداية أشغال القمة الافرو أوروبية بمشاركة وحضور رئيس الصحراء الغربية في الطاولة ذاتها مع كافة القادة الأفارقة والقادة الأوروبيين دليل على انو الدولة الصحراوية عضو كامل العضوية في الاتحاد الافريقي و جدول الأعمال مسطر بالشراكة مابين اللجنة الإفريقية واللجنة الاوروبية للتطرق الى عديد المسائل، الأمر الذي سيمنح الدولة الصحراوية الحق في مناقشة هذه المواضيع ككل الدول الكاملة العضوية في هذه القمة بكل حرية و مسؤولية ، وأضاف بأنه إذا ما عدنا الى تصريحات ومواقف الملك المغربي فمشاركة الصحراء في القمة تعتبر فشلا بالنسبة للحكم المغربي في محاولاته لعزلها وطردها من هذا اللقاء سيما و أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت بذل المغرب لمجهودات في هذا الخصوص لولا تدخل الأفارقة كمسؤولين و التصويت لصالح الجمهورية الصحراوية الديمقراطية ومنحها كل الحق حتى تكون حاضرة ، مشيرا إلى أنه المكسب الذي يعتبر انهزاما جديدا بعد كل الانهزامات التي تلقاها المغرب.

بشرايا غالي: آن للمغرب الاعتراف بشرعية القضية الصحراوية

من جهته أيضا رحب سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر بشرايا غالي، بالهبة المقدمة للشعب بلده، معتبرا الأمر بالفخر الذي لا ينفك الشعب الصحراوي عن الاعتراف به في كل مناسبة، مؤكدا أن الجزائر من الدول الأولى الداعم لقضيتهم في تقرير المصير، مشيرا إلى أن هذه الهبة جاءت تزامنا مع مشاركة الصحراء ممثلة برئيسها إبراهيم غالي في القمة الأفرو أوروبية التي بدأت أشغالها أمس بأبيدجان، معتبرا أنه الأمر الذي يفرض على الملك المغربي الاعتراف بشرعية القضية الصحراوية والكف عن محاولاته في محاربة الشعب الصحراوي، والتقدم لإيجاد حل لتقصير الطريق على معاناة شعب بأكمله و تجنيب المنطقة لمخاطر هي في غنى عنها.

و أكد ان وجود الرئيس الصحراوي رفقة الممثلين الأوروبيين والأفارقة هو اعتراف بشرعية القضية الصحراوية ، كما أنه رسالة لملك المغرب على أنه لا مفرله من التعامل مع القضية الصحراوية قائلا “نحن نحبذ ونطالب وننصح المغرب على التقدم لإيجاد الحل في إطار الاتحاد الافريقي.

وفاء مرشدي