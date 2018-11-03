تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالتنسيق مع أمن ولاية قسنطينة والشركاء الأمنيين من تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمخدرات، إثر عمليات نوعيه قادتها مصالح الولاية.

تعود العملية بعد العملية إستغلال لمعلومات تخص عملية نقل كمية معتبرة من المخدرات، من إحدى الولايات الداخلية نحو ولاية ساحلية مرورا بقسنطينة.

ليتم وضع خطة مهنية محكمة و بنصب حاجز مراقبة فجائي تم إيقاف في البداية شخص على متن مركبة سياحية خاصة .

ومن خلال عملية التفتيش تم ضبط كمية معتبرة من المخدرات تقدر بحوالي نصف قنطار من راتنج القنب الهندي (45.1 كلغ مشكلة من 47 رزمة تحوي كل رزمة 10 صفائح و 470 صفيحة، ليتم حجزها رفقة المركبة و مبالغ مالية.

أما العملية الثانية قادت إلى إيقاف بقية أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولاية داخلية بما فيهم الممون الرئيسي للشبكة والذي إختص في تسيير الشبكة من خلال استيراد المخدرات من إحدى الدول المجاورة في الحدود الغربية للوطن، ثم تخزينها بإحدى الولايات الداخلية ، و ترويجها بالتراب الوطني رفقة شركائه .

العمليتين إجمالا تم خلالها حجز 470 صفيحة من راتنج القنب الهندي ، و كذا مبالغ مالية ، سيارة من نوع داسيا داستر، هواتف نقالة و شرائح هاتفية.