تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات بالعاصمة

تمكنت مصالح الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ، بالرويبة بالجزائر العاصمة من تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات مع حجز 21 مركبة من علامات مختلفة، حسبما جاء اليوم الأربعاء، في بيان لذات المصالح .

وأوضح البيان، أنه على إثر معلومات مؤكدة تحصلت عليها الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالرويبة، مفادها وجود شبكة منظمة مختصة في تزوير هياكل مختلف أنواع السيارات تنشط على محور العاصمة وبعض الولايات المجاورة، ما أفضى إلى استرجاع 21 سيارة من علامات مختلفة .

وبينت تحقيقات المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي أن هذه الشبكة تقوم بتزوير الرقم التسلسلي في الطراز بوضع المركبة للسير غير المطابقة للمواصفات التقنية وذلك بتزوير وتغيير الرقم التسلسلي المسكوك على البارد لتلك المركبات، ثم عرضها للبيع بأسعار باهظة.

وسيتم تقديم المتورطين في هذه القضية أمام الجهات القضائية بمجرد استكمال إجراءات التحقيق لارتكابهم جنحة ” التهريب الدولي للسيارات” و”التزوير في محررات رسمية”.