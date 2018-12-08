اختتم اجتماع الطاولة المستديرة بجنيف بين جبهة البوليساريو والمغرب، أول أمس، والذي دعيت إليه الجزائر وموريتانيا كدولتين جارتين، وخلص إلى دعوة لعقد مائدة مستديرة ثانية في مارس من السنة القادمة 2019، ووسط ضغط من واشنطن لإيجاد تسوية سريعة للقضية، وتفاؤل من قبل المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر والجزائر وموريتانيا لإعادة بعث المفاوضات، في الوقت الذي يتمسك كل طرف من الطرفين المتنازعين بموقفهما.

وأصدر المجتمعون عقب اختتام المائدة المستديرة، أول أمس، بجنيف، بيانا، قدمه المبعوث الاممي هورست كوهلر، أكد أن المائدة المستديرة نظمت “بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، ومشاركة طرفي النزاع أي المملكة المغربية وجبهة البوليساريو والبلدين المجاورين الجزائر وموريتانيا “طبقا للائحة 2440 لمجلس الأمن”.

وأضاف البيان أن هذا الاجتماع سمح ب “إعداد الحصيلة حول تطور الوضع والتطرق إلى القضايا الإقليمية ومناقشة المراحل القادمة للمسار السياسي حول الصحراء الغربية”.

كما تميز، حسب ذات البيان، بجو اتسم بالصراحة والالتزام الجاد والاحترام المتبادل وبقناعة عميقة بضرورة التعاون كوسيلة مثلى لرفع التحديات العديدة التي تواجهها المنطقة”، من جهة أخرى، أشار نفس البيان إلى اعتماد مبدأ تنظيم اجتماع آخر أو مائدة مستديرة ثانية في مارس 2019 بدعوة من المبعوث الاممي.

وتحدث المبعوث الأممي بلهجة إيجابية عن إمكانية التوصل إلى “حل سلمي”للنزاع المستمر منذ عقود، حيث قال للصحافة إن “الحل السلمي ممكن لهذا النزاع. من خلال مناقشاتنا، يتضح لي أن لا أحد يستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه، وأعتقد اعتقادا راسخاً أنه من مصلحة الجميع حل هذا النزاع”، وأضاف كوهلر إنه “مسرور للغاية للإعلان عن التزام الوفود بالمحادثات”.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أن الجزائر بصفتها بلد مجاور أعربت دوما عن دعمها الثابت لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي هورست كوهلر 2017، كما أنها أبدت طيلة أشغال هذا اللقاء وجميع دوراته عن استعداد وإرادة حقيقية في تقديم مساهمتها من أجل توصل طرفي النزاع، المغرب و جبهة البوليساريو، إلى حل عاجل يتضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للشرعية الدولية واللوائح الأممية.

وفي الوقت الذي أبدى فيه المبعوث الأممي والجزائر وموريتانيا تفاؤلهم من نتيجة المائدة المستديرة، وإعادة بعث المفاوضات، يبقى كل من المغرب وجبهة البوليساريو متمسكان بموقفهما، حيث طالبت الجبهة في بيان لها عقب انتهاء أشغال المائدة المستديرة، بالتسريع في إيجاد حل للنزاع بالصحراء الغربية يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، و قالت:”لقد أكدنا باسم الشعب الصحراوي من جديد التزامنا بالسعي إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفق عليه يؤدي إلى عملية تقرير المصير في الصحراء الغربية”، وأضافت:”أن جبهة البوليساريو التي شاركت في المائدة المستديرة التي دعا إليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، تؤكد أن مطلبها هذا الذي يتطابق مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة هي “أولوية للشعب الصحراوي”، مؤكدة في نفس الوقت بقاءها “ملتزمة بشكل بناء بالمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، دون شروط مسبقة وبحسن نية”.وأعربت البوليساريو عن أملها في أن يقوم المغرب، الطرف في النزاع، “بنفس الشيء”، ودعته إلى تجاوز وضعية الانسداد في إطار جهود المبعوث الاممي، وعبرت الجبهة عن انشغالها العميق إزاء محاولات الإتحاد الأوروبي المستمرة وغير القانونية والتي ترمي إلى تمرير صفقات تجارية مع المغرب تشمل أراضي الصحراء الغربية في انتهاك صارخ لأحكام محكمة العدل الأوروبية، مثمنا دعم الإدارة الأمريكية للعملية السلمية الأممية.

الرباط لا ترضى بغير الحكم الذاتي على طاولة المفاوضات

وترفض الرباط حاليا أي تصويت يكون فيه الاستقلال خياراً وتعتبر أن الحكم الذاتي هو فقط المطروح على الطاولة وهو ضروري للأمن الإقليمي.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للصحافيين “إن تقرير المصير شيء والاستفتاء شيء آخر. تقرير المصير يجري من خلال التفاوض، والاستفتاء غير وارد”.

وإن أكد أن المحادثات جرت “في أجواء جيدة جداً”، فقد شدد على أنه “لا يكفي … يجب أن تترجم الأجواء الجيدة إلى إرادة حقيقية” لتغيير هذا الوضع”، وحذر من أن “هذا الزخم سيخبو في غياب الإرادة السياسية”، وقال الوزير المغربي إن بلاده “ليست مستعدة للمشاركة في اجتماعات لا نهاية لها”.

رزيقة.خ