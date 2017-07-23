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تـسريح إعانات السكن الريـفي قبل نهـاية جويليــة

اكد ان الجانب المالي لن يكون عائقا أمام أي برنامج، شـــرفة ::
تـسريح إعانات السكن الريـفي قبل نهـاية جويليــة

eldjazair 23 يوليو 2017 الوطني اضف تعليق 14 زيارة

طمأن وزير السكن و العمران و المدينة يوسف شرفة كل الحائزين على مقررات الاستفادة في إطار البناء الريفي بأنهم سيحصلون على الإعانات المالية سواء لمباشرة بناء سكناتهم أو لإنهائها”قبل نهاية جويلية الجاري”.
وقال الوزير شرفة في تصريح صحفي له على هامش زيارته لولاية ڤالمة، إن الجانب المالي لن يكون عائقا أمام إنجاز أي برنامج سكني سواء بصيغة العمومي الإيجاري أو البناء الريفي ، مؤكدا بأن سنة 2018 ستكون سنة النهائي على المساكن الهشة.
للاشارة، فان السكن الريفي يندرج في إطار سياسة التنمية الريفية، كما يهدف لتنمية المناطق الريفية و تثبيت السكان المحليين، ويتمثل في تشجيع الأسر لانجاز سكن لائق في محيطهم الريفي في إطار البناء الذاتي.
و تتمثل مشاركة المستفيد في هذه الحالة، في توفير قطعة أرض تكون ملكه، ومشاركته في تنفيذ وإنجاز الأشغال.
إلى ذلك خصصت وزارة السكن برنامجا سكنيا مكثفا لولايات الجنوب مع الاهتمام أكثر بالسكن الريفي،و قد عرفت هذه الصيغة نجاحا في مختلف ولايات الوطن.
و تحق الاستفادة من إعانة الدولة لبناء السكن الريفي لكل شخص طبيعي يقيم في البلدية، أو يزاول نشاط في الوسط الريفي، إذ يمكن له أن يستفيد من دعم الدولة للسكن الريفي.
وفي هذا الصدد يقدر مبلغ الإعانة بمليون دينار”1.000.000 دج بالنسبة للقاطنين في ولايات الجنوب ” أدرار ، تمنراست، إليزي ، تندوف ، الأغواط ، بسكرة، بشار، ورقلة، الوادي و غرداية و 700.000 دج بالنسبة لساكني باقي الولايات و هذا حسب موقع وزارة السكن.
ق.و

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