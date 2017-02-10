تغيير نائب رئيس مجمع سوناطراك المكلف بالمصب

كشفت مصادر اعلامية مطلعة في قطاع الطاقة أن تغييرا مس نيابة رئاسة مجمع سوناطراك ، حيث تم تغيير أكلي رميني الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مكلف بالمصب Aval ، و عين لفترة انتقالية أحد اطارات المجمع النشطين في مجال المصب، حيث اشارت مصادر من القطاع الى أنه مسؤول قسم المصب بالمجمع كما جرى العرف ،في انتظار تعيين رسمي لخليفة رميني، حيث يتم عادة تعيين الرؤساء المدراء العامون لمجمع سوناطراك و نواب الرئيس بمرسوم رئاسي،و باقتراح من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.

و تجدر الاشارة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سبق وأن عين في نوفمبر 2015 ،بعد توصية من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أمين معزوزي نواب الرئيس المدير العام ،و يتعلق الامر ب:

– صالح مكنوش نائب رئيس مكلف بالمنبع Amont و كان سابقا مدير لقسم المنبع

– أكلي رميني نائب رئيس مكلف بالمصب Aval،و قبلها كان مسؤولا على مجموعتي نافطال Naftal و نافتاك Naftec، و مدير المساهمات لسوناطراك.

– عمر ماليو نائب رئيس المكلف بالتسويق Commercialisation و قبلها كان مدير لقسم التسويق

– العربي بن سليمان نائب رئيس مكلف بالنقل عبر الانابيب Transport par Canalisations وقبلها كان مديرا عاما للمؤسسة الوطنية الجزائرية للانابيب ENAC

نسرين.م