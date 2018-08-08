أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي أن الدولة تهدف الى ضمان تغطية حاجيات المدارس الابتدائية للوطن بالطاقات المتجددة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وذكر الوزير خلال إشرافه ببلدية غليزان أمس على تدشين وتسمية مجمع مدرسي مزود بالطاقة الشمسية (مدرسة نموذجية) باسم الشهيد ميلود عامر محمد في اطار زيارته التفقدية الى الولاية “هدفنا هو ضمان تغطية جميع المؤسسات التربوية للطور الابتدائي على المستوى الوطني بالطاقات المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية” مبرزا أنه “من الضروري عقلنة وترشيد استهلاك الطاقات”.

وأضاف أنه تم بلوغ لحد الآن تزويد 500 مدرسة ابتدائية عبر التراب الوطني بتجهيزات الطاقات المتجددة مشيرا في هذا الإطار الى أن العملية ستسمح بتوفير الطاقات الكلاسيكية لحاجيات عمومية أخرى.

وأعرب بدوي أيضا عن طموح الدولة لتعميم استعمال الطاقات المتجددة على مستوى المؤسسات التربوية للطورين المتوسط والثانوي الى جانب هياكل عمومية لقطاعات أخرى، مؤكدا أن الحكومة قد اتخذت جميع التدابير لضمان دخول تربوي في أفضل الظروف وذلك تطبيقا لقرارات وتوصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وأشار نور الدين بدوي في هذا الجانب الى أن “جميع المشاريع الموجهة للدخول التربوي المقبل على غرار قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي تجري في أحسن الظروف” ومن جهة أخرى اشرف الوزير أيضا على تدشين وحدة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية إضافة الى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.

وللإشارة يتضمن برنامج زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الى ولاية غليزان كذلك وضع حيز الخدمة لمشروع تحلية مياه البحر (مستغانم-غليزان) وزيارة مركب النسيج “طيال” الذي يندرج في اطار الشراكة الجزائرية التركية،كما سيضع بدوي حجر الأساس لمحطة تطهير وتصفية المياه بدائرة وادي ارهيو فضلا عن معاينة مشروع مستشفى 120 سرير بدائرة عمي موسى وتدشين وتسمية مركب رياضي جواري بدائرة سيدي امحمد بن علي ومتوسطة بدائرة مازونة .

رزاقي.جميلة