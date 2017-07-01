السبت , يوليو 1 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / في القضية التي تواجه فيها وزارة السكن المؤسسة الإسبانية أورتيز:
تعيين لورون ليفي حكم رئيسي

في القضية التي تواجه فيها وزارة السكن المؤسسة الإسبانية أورتيز:
تعيين لورون ليفي حكم رئيسي

eldjazair 30 يونيو 2017 الوطني اضف تعليق 30 زيارة

عين نائب الرئيس السابق لمحكمة التحكيم الدولية بلندن لوران ليفي حكما رئيسيا في القضية التي تتواجه فيها وزارة السكن و المؤسسة الإسبانية أورتيز كونستروكثيوني على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار حسبما أعلن عنه المركز الوطني للتحكيم بالبنك الدولي على موقعه الالكتروني.
و أوضح المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار أن لوران ليفي و هو سويسري-برازيلي الجنسية سيكون في مساعدته حكمين آخرين و هما البلجيكي برنارد هانوتيو الذي اختارته الجزائر و الكندي إيف فورتيي الذي اختارته المؤسسة الإسبانية أورتيز.
و يختص هذا النائب السابق بمحكمة التحكيم الدولية في المنازعات بين المؤسسات خاصة في مجال النفط و المالية. و سبق له أن عالج أزيد من 200 إجراء تحكيم.
أدخلت المؤسسة الإسبانية للبناء و الأشغال العمومية بتاريخ 24 جانفي المنصرم إجراء تحكيم على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بعد إلغاء اتفاق إنجاز عدة مشاريع حضرية أبرمته سنة 2012 مع وزارة السكن.
و أبقت مؤسسة أورتيز على إجرائها ضد الدولة الجزائرية بالرغم من أنها لم تحترم بنود الاتفاق لاسيما المتعلقة بتحويل المهارات و اختيار عتاد الإنجاز. و يذكر أن مؤسسة أورتيز أرادت استعمال عتاد قديم لإنجاز مشروع السكنات الضخم.
نسرين محفوف

عن eldjazair

شاهد أيضاً

بين مؤيد ومطالب بتأجيلها إلى سبتمبر ورافض للفكرة :
جدل بين النقابات حول تاريخ بكالوريا المتأخرين

تباينت آراء نقابات قطاع التربية الوطنية حول تاريخ إجراء امتحان البكالوريا الاستثنائية بين المرحب لتحديده …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super