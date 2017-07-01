عين نائب الرئيس السابق لمحكمة التحكيم الدولية بلندن لوران ليفي حكما رئيسيا في القضية التي تتواجه فيها وزارة السكن و المؤسسة الإسبانية أورتيز كونستروكثيوني على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار حسبما أعلن عنه المركز الوطني للتحكيم بالبنك الدولي على موقعه الالكتروني.

و أوضح المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار أن لوران ليفي و هو سويسري-برازيلي الجنسية سيكون في مساعدته حكمين آخرين و هما البلجيكي برنارد هانوتيو الذي اختارته الجزائر و الكندي إيف فورتيي الذي اختارته المؤسسة الإسبانية أورتيز.

و يختص هذا النائب السابق بمحكمة التحكيم الدولية في المنازعات بين المؤسسات خاصة في مجال النفط و المالية. و سبق له أن عالج أزيد من 200 إجراء تحكيم.

أدخلت المؤسسة الإسبانية للبناء و الأشغال العمومية بتاريخ 24 جانفي المنصرم إجراء تحكيم على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بعد إلغاء اتفاق إنجاز عدة مشاريع حضرية أبرمته سنة 2012 مع وزارة السكن.

و أبقت مؤسسة أورتيز على إجرائها ضد الدولة الجزائرية بالرغم من أنها لم تحترم بنود الاتفاق لاسيما المتعلقة بتحويل المهارات و اختيار عتاد الإنجاز. و يذكر أن مؤسسة أورتيز أرادت استعمال عتاد قديم لإنجاز مشروع السكنات الضخم.

نسرين محفوف