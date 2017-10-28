تعهد وزير النقل والاشغال العمومية،عبد الغاني زعلان، بإرسال بعثات إلى فرنسا تكلف بالاطلاع من قرب على النقائص التي تواجه تنقلات أفراد الجالية بين بلد إقامتهم والجزائر بعد تسجيل العديد من الاختلالات ،في مقدمتها غلاء التذاكر وتدني الخدمات التي تقدمها بعض الوكالات السياحية.

حيث وخلال لقاء مؤخرا تم بين وفد الجالية بمعية نائب رئيس المجلس وزير النقل والأشغال العمومية ، عبد الغني زعلاني، طرحوا أمامه مطالب الجالية في كل القضايا المتعلقة بالاستقبال في الجزائر وفي مقدمتها غلاء التذاكر وتدني الخدمات التي تقدمها بعض الوكالات السياحية بالإضافة إلى تسهيل الاستفادة من خدمات الجوية الجزائرية.

وأعرب الوزير عن تفاؤله بتحقيق مزيد التحسن فيما يخص خدمات النقل في الجزائر مشيرا، بوجه خاص، إلى المشاريع التي عرفت وتيرة إنجاز جد مرضية سواء فيما يخص طريق السيار شرق – غرب أو النقل بالسكك الحديدية الذي سيتعزز قريبا باستلام عربات قطار جديدة وكذا تمديد خطوط الملاحة البحرية.

وردا على كل لك، تعهد وزير القطاع بإرسال بعثات إلى فرنسا تكلف بالاطلاع من قرب على النقائص التي تواجه تنقلات أفراد الجالية بين بلد إقامتهم والجزائر.

وفي اليوم الاثنين الموالي، برمج بوراس، لقاء ثانيا لممثلي الجالية مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، محمد عيسى، وكان هذا اللقاء فرصة لإبراز الصعوبات التي تواجه أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا سواء تلك المتعلقة بتسيير المساجد أو ما يواجههم من تحديات لكيانهم كمسلمين.

وأثار ممثلو الجالية خلال هذا اللقاء بشكل خاص مشاكل تسيير المساجد والغموض الذي يكتنف صرف أموال المحسنين المتبرعين، كما ألحّوا على ضرورة تعيين أئمة ومرشدين من ذوي الكفاءة ممن يمكنهم إبراز قيم الإسلام السمح والدفاع عن حقوقهم كمسلمين لاسيما في مواجهة الاتهامات التي تغذيها نعرات الإسلاموفوبيا.

ووعد وزير القطاع محمد عيسى، بمتابعة جدية لهذه المطالب وتحقيقها قدر الإمكان واقترح على ممثلي الجالية تنظيم لقاء مع فيدرالية مساجد فرنسا بهدف توفير أرضية يلتقي فيها الجميع تعمل على حل المشاكل العالقة وتقدم في نفس الوقت صورة مشرقة عن تعاليم الإسلام الذي يراد تشويهه بإلصاق تهمة الإرهاب به.

للإشارة هذا وبرمج نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ، جمال بوراس، عدة لقاءات بين ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا ووزراء عدة قطاعات بهدف الوقوف على انشغالاتها والوقوف على النقائص المسجلة في مختلف الميادين.

رزاقي.جميلة