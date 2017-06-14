

انتقد علي بن فليس حالة الانسداد الواقعة في مؤسسات السلطة، واعتبر أن طريقة تعيين الوزراء ليست دستورية لأنها عبارة عن تغيير الحقائب، واعتبر دلك انذارا بوجود خطر ينتظر مستقبل البلاد.

قال رئيس الحكومة السابق علي بن فليس إن الجزائر تعيش انفلاتا مؤسساتيا، واعتبر الطريقة التي تم بها تشكيل الحكومة الجديدة قبل أسبوع دليلا على صحة كلامه، ووصفها بالغريبة والعجيبة، وأعتبر أن الحكومة مخالفة للدستور .

وأوضح رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أن ما جرى هو توزيع حقائب ومناصب، وليس تكوين فريق حكومي في خدمة مشروع سياسي واضح المعالم.

وانتقد بن فليس حجم العزوف الشعبي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة قائلا “إن الناخبين وجهوا رسالة إلى النظام والمعارضة على حد سواء”، معتبرا أن الانتخابات التي جرت في ظل دستور جديد أبقت على الانسداد السياسي الراهن .

وأضاف أنه لا وزن للأغلبية داخل المؤسسة التشريعية لأن كل السلطات محتكرة من طرف الهيئة التنفيذية، “فلا المعارضة لها هامش تحرك ولا الأغلبية لها حرية التصرف”.

وكشف المتحدث عن قرب انطلاق مشاورات بين قوى المعارضة من أجل مواجهة الأخطار الحقيقية المحدقة بالبلاد، وملخصا إياها في الانسداد السياسي والانفلات المؤسساتي والأزمة الاقتصادية الخانقة والتصدع الاجتماعي.

وكانت رياح التغيير قد بدت على التعديل الحكومي الذي أعلنت عنه الرئاسة، خاصة ماتعلق منها بالقطاعات الاقتصادية. والملاحظ في الحكومة الجديدة التحاق تقنين بالجهاز التنفيذي كما هو الحال مع وزارة التجارة ووزارة الطاقة ووزارة النقل والأشغال العمومية، كما حمل التعديل الحكومي مفاجآت لم يتوقعها المتتبعون للمشهد العام في البلاد.

والملاحظ في الوافدين الجدد على الجهاز التنفيذي أن جلهم من خريجي المدرسة العليا للإدارة خلافا لما كانت عليه الصورة من قبل بفعل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

رفيقة معريش