أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الشريف بن حبيلس أن الصندوق الوطني و بالتعاون مع الصناديق الجهوية عوض كل الفلاحين المؤمنين ضد الحرائق من الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات ، مشيرا إلى أن العملية متواصلة بعد دراسة ملفات المتضررين.

وكشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي للقناة الإذاعية الأولى صباح امس الثلاثاء أنه تم تعويض الفلاحين المؤمنين ،حيث تم تخصيص مبلغ يقدر بأكثر من ملياري سنتيم ، و يكون ذلك بعد زيارة الخبير للأرض المتضررة من الحرائق.

وأضاف المتحدث ذاته أنه في 17 ولاية متضررة من الحرائق تم تعويض 100 فلاح ممن الذين يملكون عقدا للتأمين، و العملية مستمرة بحضور الخبراء حتى يستأنف الفلاح نشاطه في أقرب وقت.

من جهة أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أن الصندوق بفروعه متواجد على المستوى الوطني و سيتم تعويض الفلاحين المتضررين حتى غير المؤمنين و ستذهب التعويضات لمستحقيها.

وسيتكفل الصندوق للكوارث الطبيعية الكبرى بتعويض الفلاحين غير المؤمنين حسبما أكده الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين lمحمد عليوي مضيفا أن الفلاحين عاجزون عن تأمين ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية، باستثناء 20 إلى 215 بالمائة من الذين تمكنوا من عملية التأمين.

وخلفت الحرائق منذ الفاتح جوان عبر العديد من ولايات الوطن خسائر كبيرة في الممتلكات والمساحات والمحاصيل الزراعية .

ن.م