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تعويض خسائر الديوان الوطني المهني للحليب بأكثر من 1.4 مليار دج عن خسائر

Djalila Rezzaki 28 يناير 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 73 زيارة

بلغ حجم التعويض الذي سخره الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي  بالجزائر عن الخسائر الكبيرة التي تعرض لها  الديوان الوطني المهني للحليب و مشتقاته  خلال سنة 2018 ,أكثر من 1.4 مليار دينار حسبما أفاد به  بيان لهذه الشركة الـتأمينية

و حسب ذات المصدر، فقد تعرض الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته ( زبون مشترك لدى الصندوق ) لعدة حوادث خلال سنة 2018 حيث ألحقت به خسائر كبيرة قدرت بقرابة 3.500 طن من مسحوق الحليب خلال حادث حريق بسكيكدة و 3.141 طن من مسحوق الحليب كانت على متن سفينة في عرض البحر

و بمجرد التصريح بهذه الحوادث ، قامت مصالح الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، باتخاذ كافة الإجراءات بغرض تعبئة كافة الوسائل التقنية و المالية الضرورية من أجل تعويض المؤسسة المتضررة بمبلغ  يفوق 4. 1 مليار دج

رزاقي.جميلة

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