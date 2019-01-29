بلغ حجم التعويض الذي سخره الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بالجزائر عن الخسائر الكبيرة التي تعرض لها الديوان الوطني المهني للحليب و مشتقاته خلال سنة 2018 ,أكثر من 1.4 مليار دينار حسبما أفاد به بيان لهذه الشركة الـتأمينية.

و حسب ذات المصدر، فقد تعرض الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته ( زبون مشترك لدى الصندوق ) لعدة حوادث خلال سنة 2018 حيث ألحقت به خسائر كبيرة قدرت بقرابة 3.500 طن من مسحوق الحليب خلال حادث حريق بسكيكدة و 3.141 طن من مسحوق الحليب كانت على متن سفينة في عرض البحر.

و بمجرد التصريح بهذه الحوادث ، قامت مصالح الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، باتخاذ كافة الإجراءات بغرض تعبئة كافة الوسائل التقنية و المالية الضرورية من أجل تعويض المؤسسة المتضررة بمبلغ يفوق 4. 1 مليار دج .

رزاقي.جميلة