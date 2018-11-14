حذر رئيس نقابة تقنيي صيانة الطائرات، أحمد بوتومي، لجوء إدارة الجوية الجزائرية لفصل التقنيين المضربين،مؤكدا من تعفن الوضع أكثر الأيام القادمة خاصة وان موسم العمرة تفصلنا عليه أيام فقط، مؤكدا أن الخطوة في حال ترسيمها ستوسع من دائرة الاحتجاج ضد إدارة الشركة وقراراتها التعسفية.

وقال بوتومي في تصريح له إنه لم يتم حتى الآن إصدار قرار رسمي بخصوص توقيف المضربين رغم وجود مؤشرات بذلك، مشيرا أن إدارة الجوية الجزائرية ستقع في مأزق من خلال مواجهتها لـ 500 عامل محتج في قاعدة الصيانة ودعا المتحدث إدارة الشركة للجلوس على طاولة النقاش وفتح حوار والاستماع إلى مشاكل موظفيها المضربين، بغية التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ،وقال نفس المسؤول أن النقابة ليست هي من قامت بالإضراب بل العمال تقني ومهندسي الصيانة مشيرا أن العمال أقدموا على الإضراب من تلقاء أنفسهم بعد نفاذ صبرهم خاصة وأنه منذ سنتين والنقابة تطالب بتطبيق قانون العمل، لذلك لجأوا إلى إضراب غير معلن وغير مؤطر،وأكد أن هنالك ضغط كبير، والعمال يعملون في ظروف صعبة، والراتب الشهري لا يكفي، وتم تحذير المديرية من قبل.

وأضاف ذات المتحدث، أن العمال يتعرضون للحقرة، وهذا دليل على قيامهم بالإضراب من دون إعلان أو إشعار .

المديرية العامة للجوية الجزائرية تعزل 10 تقنيين ومهندسين بسبب الإضراب

من جهتها قررت أمس المديرية العامة للجوية الجزائرية، عزل عشرة عمال من تقنيي ومهندسي بسبب تعنتهم في مواصلة الإضراب،وحسب المعلومات فإن هذا القرار اتخذ في حضور المحضر القاضي الذي دون رفض ممثلي العمال العودة إلى العمل وأفاد أن العمال المعزولين سيحالون على المجلس التأديبي، قبل النظر في قضيتهم.

رزاقي.جميلة