نشرت العشرات من العائلات الجزائرية عبر مواقع التواصل فيديوهات تثبت تعفن لحوم أضحية العيد ،وقد سجلت حالات تعفن عند مواطنين بولايات برج وعريريج وعنابة وبلدية رويبة بالجزائر العاصمة والبليدة وبسكرة وغيرها من الولايات وقال المواطنون أن لحوم الأضاحي تعفنت وتغير لونها إلى اللون الأزرق ساعات فقط بعد نحر الأضحية وكان مصير الأضاحي التي وصلت أسعارها إلى 6 ملايين سنتيم المزابل حسب ما قاله أصحابها. من جهتها كانت قد أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، أنه تم تسجيل 3 حالات تعفن مؤكدة للحوم أضاحي العيد من ضمن 7 حالات تعفن تم إحصاؤها حتى مساء يوم الأربعاء في كل من البليدة، الجزائر العاصمة و بسكرة، و لكن رغم ذلك تم تسجيل انخفاض معتبر في حالات تعفن لحوم أضاحي العيد عكس السنة الماضية. وكانت المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة أكدت في وقت سابق أن سبب تعفن لحوم الأضاحي السنة الماضية راجع إلى أساليب غير صحية في تغذية الماشية وحقنها بمواد غير معروفة ويرجح أن تكون مواد تسمين. و أفادت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك أنه تم رصد أول حالة لتعفن الأضاحي ببوفاريك البليدة ،و لكن لحد الساعة هي حالات معزولة مست أضحيتين لعائلة واحدة تم اقتناؤها من غير السوق النظامي . من جهتها كانت قد حذرت منظمة فدرالية الموالين و كذا المصالح الفلاحية من شراء الأضاحي من مجهولين غير محترفين. وللإشارة لم تطلق وزارة الفلاحة أي تصريح فيما يخص هذه الحالات مفضلة التزام الصمت فيما يواصل العديد من المواطنين نشر حالات التعفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط.

رزاقي.جميلة