إجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،طاهر حجار، أمس مع سفير روسيا الفدرالية بالجزائر، ايغور بلياليف، وتطرقا لسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي و البحث العلمي، و خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة إستعرض الطرفان العلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي و البحث العلمي كما بحثا سبل تعزيزها أكثر فأكثر من خلال إرسال وفود خبراء و مكونين في مختلف الفروع التي تسجل عجزا في التأطير. وحسب بيان لوزارة التعليم العالي أكد انه تطرق وزير التعليم العالي و سفير روسيا بالجزائر إلى إمكانية دعم العلاقات الثنائية من خلال التوقيع على اتفاقيات و اتفاقات بين مختلف المؤسسات الجامعية بالبلدين و رفع عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة الجزائريين و مشاركة أساتذة محاضرين في الملتقيات و المنتديات التي تنظمها مختلف الجامعات و إمكانية تجسيد مشاريع مشتركة في مجال البحث العلمي.

كما أعرب الجانبان أيضا، عن رغبتهما في تعميق تعاونهما من خلال إرسال أساتذة محاضرين و مختصين في اللغات و الحضارة الروسية إلى قسمي التكوين العالي على مستوى جامعتي الجزائر 2 و وهران 2، و استنادا الى نفس المصدر فان مثل هذا التأطير من شأنه أن يساهم في تدعيم سلك الأساتذة الجامعيين بهتين الجامعتين علما أن هذا السلك يواجه عجزا معتبرا، من جهة أخرى، تطرق سفير روسيا الفدرالية مع الوزير الى عدة مسائل متعلقة لاسيما بتنقل الطلبة بصدد اعداد الدكتوراه و تبادل الخبرات و المعرفة و المكتسبات في مجال العلوم و التكنولوجيات بين مختلف مراكز البحث بالبلدين و المشاركة في أولمبياد الرياضيات و الكيمياء و الفيزياء التي تنظمها دوريا جامعة رودن بروسيا.

و خلال هذا اللقاء قدم رئيس جامعة رودن للصداقة مع الشعوب عرضا حول فرص التكوين التي تمنحها هذه الجامعة التي تتمتع بشهرة في روسيا لفائدة الطلبة القادمين من 155 بلدا عبر العالم و التي ستحتفل في 2020 بالذكرى الـ60 لتأسيسها.

رزاقي.جميلة