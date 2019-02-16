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تعزيز الشراكة بين الجزائر و فرنسا

Djalila Rezzaki 16 فبراير 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 20 زيارة

اجتمعت غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية الفرنسية مساء الامس بباريس من أجل بحث سبل ضبط إستراتيجيتها بهدف تعزيز  الشراكة بين الجزائر و فرنسا من خلال مرافقة مشاريع جديدة

و خلال مجلس استراتيجي أوصت به الجمعية العامة العادية الأخيرة التي عقدت يوم  21 ديسمبر الفارط، بحث الأعضاء الحاضرين اليوم الجمعة بالسفارة الجزائرية  بفرنسا الطرق المتعلقة بالأهداف  و التنظيم من أجل جعل الغرفة “أكثر فعالية” في إطار التوجه الاقتصادي الجديد  للبلد

و خلال افتتاح الأشغال، دعا السفير الجزائري بفرنسا عبد القادر مسدوة الأعضاء  الحاضرين إلى ضرورة انتهاج الغرفة تفكيرا داخليا في مجال الحوكمة من أجل حضور”أكثر فعالية” في تعزيز جسور التعاون بين الجزائر وفرنسا، كما اغتنم السفير هذه الفرصة من أجل دعوة أعضاء الغرفة إلى الاضطلاع بدورهم في تعبئة الجالية  الجزائرية المقيمة بالمهجر لا سيما خلال الانتخابات الرئاسية القادمة

و من جهته، دعا رئيس غرفة التجارة و الصناعة قاسي أيت يعلى الأعضاء إلى العمل  في مناخ تسوده “الثقة” بغية تجسيد أهداف الغرفة

و في كلمة ألقاها خلال افتتاح الأشغال، شدد رئيس لجنة “ماد اين ألجيريا” (صنع  في الجزائر)،  فؤاد بن قدة على ضرورة تعميق التفكير حول الطرق و السبل “الأنسب”  لإشراك رجال الأعمال المقيمين بفرنسا في جهود التنمية الاقتصادية التي باشرتها الجزائر و تدعيم نشاطات ترقية الاستثمارات و الشراكة، و أردف يقول “يتعين التأكيد بأن لقاء اليوم يعقد في الوقت المناسب من أجل أن  يسمح لنا بإعادة تحديد توجه نشاطاتنا وأولوياتنا الإستراتيجية و هيكلة  منظماتنا العملياتية و توحيد الفاعلين على مستوى المناطق وتحديد أهم محاور العمل التي يجب أن ترتكز عليها الأعمال الواجب القيام بها مستقبلا و تلك  المدرجة في برنامج سنة 2019″، مضيفا أن الهدف يكمن “في أعطاء دفع أكبر لهذه الغرفة و تحقيق فعالية أكبر وبعث العلاقات الجزائرية الفرنسية”

رزاقي.جميلة

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