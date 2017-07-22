كشف رئيس أمن ولاية الجزائر مراقب الشرطة نور الدين براشدي عن إنشاء ستة مراكز أمنية جوارية اثنان منها دخلا حيز الخدمة على مستوى مختلف التجمعات السكنية الجديدة الكبرى بولاية الجزائر للقضاء نهائيا على ظاهرة العنف بهذه الأحياء.

وفي هذا الشأن، أطلع مراقب الشرطة براشدي خلال عمليات تدشينه لمقر الأمن الحضري ببلدية دالي ابراهيم ومركز الشرطة بحي 1078 مسكن ببلدية بن طلحة بمقاطعة الإدارية براقي وكذا مقر وحدة حفظ النظام بذات البلدية قام بها اللواء عبد الغاني هامل بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة أنه وبعد دخول المراكز الأمنية الست الجوارية كلها حيز الخدمة على مستوى التجمعات السكنية الجديدة بولاية الجزائر سيتم القضاء نهائيا على ظاهرة العنف على مستوى هذه التجمعات، حيث توجد هذه الهياكل الأمنية الحضرية على مستوى التجمعات السكنية الجديدة بكل من دالي ابراهيم وبن طلحة أين دخلا حيز الخدمة، وكذا على مستوى بلديات سحاولة، الكاليتوس، الحراش، الشراربة بالمكان المسمى الداليا، حيث أفاد ذات المتحدث بأنها لا تزال في طور الانجاز.

كما لفت مراقب الشرطة براشدي أن ظاهرة العنف بالتجمعات السكنية قد تراجعت بنسبة كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث لم تسجل إلا حوادث قليلة جدا مرجعا ذلك إلى تطور وعي المواطن وحسه الأمني وكذا إلى العمل الإستباقي والتحسيسي الذي تقوم بها مصالح الأمن عن طريق فرق الإصغاء.

أما بالنسبة لوحدة التدخل وحفظ النظام ببن طلحة و التي تم تدشينها يوم الثلاثاء الماضي اللواء عبد الغاني الهامل والذي كان مرفوقا بوالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ونواب مجلس الشعبي والوطني ومجلس الأمة فقد قال المسؤول الأمني “أنها تأتي دعما للمصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر في تسيير الحشود والمباريات الرياضية والنشاطات بصفة عامة.

ومن جهته، أفاد مدير الأمن العمومي مراقب الشرطة عيسى نايلي بدوره أن إنشاء مثل هذه المراكز الأمنية الجوارية على مستوى الأحياء السكنية الجديدة لولاية الجزائر يعد تدعيما للعمل التوعوي الذي تقوم به مصالح الأمن لمجابهة كل أشكال العنف داعيا المواطن إلى التعاون مع هذه المصالح لفائدة الجميع.

وأضاف ذات المتحدث أن عمليات التدشين لهذه المقرات الحضرية الأمنية تدخل في إطار منهجية مديرية الأمن الوطني لتوسيع التغطية الأمنية على مستوى الأحياء وخاصة الجديدة منها من أجل نقل احتياجات الأمنية للمواطن فضلا عن التكفل بكل الجوانب الإدارية.

وردا عن سؤال متعلق بالتغطية الأمنية بالجزائر العاصمة فقد أكد مراقب الشرطة براشدي أن هذه التغطية وصلت حاليا إلى نسبة مائة بالمائة بدليل أن كل المقاطعات الـ 13 لولاية الجزائر تضم عدة مصالح للأمن على غرار مصالح أمن الدوائر ومراكز الشرطة وفرق الشرطة القضائية.

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