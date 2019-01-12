تعرف على حضور الشعراء الجزائريين في برنامج “أمير الشعراء 08”

أطل الشاعر الشاب أحمد بوفحتة في أول الحلقات التسجيلية من “أمير الشعراء” بموسمه الـ8، حيث نال إشادة لجنة التحكيم المشكلة من د. عبدالملك مرتاض، ود. صلاح فضل، ود. علي بن تميم.

وأحمد بوفحتة من ولاية جيجل 25 سنة باحث في طور الدكتوراه بجامعة الوادي وأستاذ مؤقت بجامعة جيجل صدر له ديوان “هكذا تحدثت عيناها” الفائزة بالجائزة الثانية لأحسن ديوان شعر في الجزائر عام 2017، كما توج بعديد الجوائز داخل الجزائر وخارجها أهمها المرتبة الأولى في مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون في مصر 2015، المرتبة الأولى في مهرجان الشعراء الطلبة تونس 2016، المرتبة الثانية في مسابقة منتدى الأدب المغرب 2017، الجائزة الأولى في مسابقة الكلمة المعبرة عن مؤسسة “فنون وثقافة” الجزائر 2018، الجائزة الأولى في مسابقة الشعر الطلابي الجهوي جيجل 2017، الجائزة الأولى لمسابقة الباسقة للإبداع الشباني الوادي 2016، كما شارك في الموسمين السابع والثامن من مسابقة “أمير الشعراء” وأجيز بالإجماع في المشاركتين، كما حكم مسابقات أدبية داخل الجزائر وخارجها آخرها عضو لجنة تحكيم مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون.

وأجازت لجنة التحكيم سبع شاعرات شاركن، ليلى شكورة/ الجزائر؛ شيخة المطيري/ الإمارات، أشجان الشعراني/ سوريا، سمية عصام وادي/ فلسطين، خلود بناصر/ المغرب، ومن تونس دارين جهامة، وشريفة البدري التي حازت على أول بطاقة ذهبية من د. علي بن تميم، ما يعني أنها انتقلت إلى اختبارات مرحلة الأربعين مباشرة.

وتشكلت لجنة التحكيم من: د. عبدالملك مرتاض، ود. صلاح فضل، ود. علي بن تميم؛ الذين يبحثون عن نصوص مبهرة تقدم الجمال الشعري المعاصر لدى الشباب العرب أو الشباب الناطقين بالعربية، باعتبار برنامج “أمير الشعراء” إحدى حواضن الإبداع الشعري العربي الفصيح، ومن حق أي عضو من أعضاء اللجنة في هذه المرحلة منح بطاقة ذهبية واحدة لشاعر/ة إن ارتأى أنه يستحقها.

يذكر أن الفائز بالمركز الأول في كل موسم يحصل على لقب “أمير الشعراء”، وبردة الشعر، وخاتم الإمارة، وجائزة نقدية بقيمة مليون درهم إماراتي. ومنذ انطلاق البرنامج وصل إلى هذا اللقب بالتتالي كل من: الشاعر الإماراتي عبدالكريم معتوق، الشاعر الموريتاني سيدي محمد ولد بمبا ، الشاعر السوري حسن بعيتي، الشاعر اليمني عبد العزيز الزراعي، الشاعر المصري علاء جانب، والشاعر السعودي حيدر العبدالله، والشاعر السعودي إياد الحكمي.

أما الفائز بالمركز الثاني فيحصل على جائزة نقدية قيمتها 500 ألف درهم إماراتي، والفائز بالمركز الثالث يحصل على 300 ألف درهم، والفائز بالمركز الرابع يحصل على 200 ألف درهم، أما الفائز في المركز الخامس فيحصل على 100 ألف درهم.

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