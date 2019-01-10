تعرف على تفاصيل المشاركة في المسابقة السابعة من جائزة “الكاكي الذهبي”

فتح باب الترشح لكتاب الدراما للمشاركة في المسابقة السابعة من جائزة “الكاكي الذهبي” والأيام الوطنية للكتابة الدرامية التي تنظمها الجمعية الجمعية الوطنية الثقافية “الكاكي الذهبي برئاسة المخرج المسرحي جمال بن صابر المزمع إجراؤها من 08 إلى 10 جوان المقبل، بمناسبة اليوم الوطني للفنان بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي بمدينة مستغانم، حسب بيان لذات الجمعية وصل جريدة “الجزائر”.

ووفق ذات المصدر، فإن مسابقة “الكاكي الذهبي التي تحمل اسم المسرحي الراحل ولد عبد الرحمان كاكي (1934-1995) مفتوحة لكل كتاب الدراما باللغات العربية، الأمازيغية و الفرنسية، بمن فيهم من دول عربية شقيقة كالمغرب و العراق و تونس في خطوة تهدف إلى توسيع رقعة المشاركة و إعطاء بعد عربي للتظاهرة الثقافية …

ويشترط قانون المسابقة أن لا تكون النصوص المقترحة للمشاركة قد سبق نشرها أو عرضها على الركح، على ألا يمكن تقديم أي نص خلال دورتين مختلفتين كيفيات الإرسال.

ويمكن إرسال النصوص عن طريق البريد على عنوان الجمعية بواسطة توفير 6 نسخ من النص و قرص مضغوط الإرسال يكون على العنوان التالي: الجمعية الثقافية الوطنية “الكاكي الذهبي” ساحة أول نوفمبر 1954 مستغانم، كما يمكن تقديمها مباشرة على مستوى المقر أو على عنوان صندوق بريد 190 مستغانم 27000 الجزائر، أو على الايميل التالي: .associationnationalkakidor@gmail.com

و يكون كل نص مصحوبا بوثيقة تحمل المعلومات التالية: اسم و لقب الكاتب ( في حال الترشح باسم مستعار على الكاتب تقديم إثبات بوثائق الهوية، العنوان الكامل أو صندوق بريد، الهاتف الثابت، الفاكس،الجوال، البريد الإلكتروني، الجنسية، المهنة، التخصص الفني والثقافي، على أن يتم الالتزام بعدم نشر النص سابقا أو عرضه ركحيا لدى أي فرقة مسرحية خلال فترة غلق موعد المسابقة، تصريح من الكاتب يتضمن وضع النص بعد المسابقة لدى الجمعية الثقافية الوطنية “الكاكي الذهبي”.

يذكر أن الفائزون في مسابقة “الكاكي الذهبي” يتحصلون على جوائز مالية قيمة الجائزة الأولى “الكاكي الذهبي” ثلاث جوائز هي “الكاكي الذهبي “(500 الف دينار) و “الكاكي الفضي “( 400 الف دينار) و “الكاكي البرونزي” (300الف دينار) إلى جانب “الكاكي التشجيعي” (200 الف دينار).

وتهدف المبادرة لترقية و تطوير الكتابة المسرحية (الدراماتورجية) في البلاد، والدفع بالتبادلات الفنية، الثقافية و العلمية نحو تحسين مستوى الممارسة الدراماتورجية وطنيا والتحكم في تطويرها لترقية كتابة النصوص المسرحية الحديثة عبر تنظيم مسابقة سنوية “الكاكي الذهبي”، وكذا تعزيز الروابط و العلاقات مع الكتاب من باقي الدول في مجال الدراماتورجية، وتوفير فرصة مثالية للكتاب و الممارسين و المسيرين في المسرح لاكتشاف نصوص مسرحية ذات جودة و نوعية يمكنها أن تصبح مشاريع فنية قابلة للإنتاج، فضلا عن تنظيم لقاءات بين المختصين و الجمهور لمتابعة مدى تطور الكتابة الدرامية و الدراماتوجية عموما.

صبرينة ك