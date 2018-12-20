تعرف على المتوجين في اختتام المهرجان الوطني الأمازيغي بباتنة

توج مسرح أم البواقي الجهوي ليلة الأربعاء إلى الخميس بجائزة أحسن عرض متكامل عن مسرحية “تيمنفلة” أو “الخيوط المتشابكة” و ذلك في اختتام المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الناطق بالأمازيغية في طبعته العاشرة الذي احتضنته قاعة عروض مسرح باتنة الجهوي.

وعادت جائزة أحسن إخراج لتونس آيت علي عن مسرحية” إنوا كتش” أو (من تكون) للجمعية الثقافية ماشاهو ايفرحونن من تيزي وزو وهي الولاية التي تحصلت أيضا على جائزتي أحسن سينوغرافيا عن مسرحية “تيمووراث” أو (المطلقات) وأحسن دور نسائي للممثلة زوليخة طالبي عن دور فاطمة في ذات المسرحية التي أنتجها مسرح تيزي وزو الجهوي.

أما جائزتا أحسن نص وأحسن تأليف موسيقي فعادتا للمسرح الجهوي للعلمة بسطيف عن مسرحية ”إيض ن أوسلكم” (ليلة الإعدام)، فيما منحت جائزة أحسن أداء رجالي للممثل محمد لفقير عن دور موح في مسرحية “موح يروح” للمسرح الجهوي لبجاية كما عادت جائزة لجنة التحكيم لجمعية ثاغرما أقبو ببجاية عن مسرحية “أنتيقون”.