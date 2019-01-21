تعرف على الكاتبات الفائزات بجائزة يمينة مشاكرة الأدبية

فازت الكاتبات جميلة طلباوي، هادية بن صالحي وكايسة خليفي بالطبعة الأولى للجائزة الأدبية يمينة مشاكرة في اللغات العربية، الفرنسية والأمازيغية.

وقد توجت الكاتبات الثلاث، في حفل احتضنه قصر الثقافة مفدي زكرياء أمس بالعاصمة، حضره وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، وعدد من إطارات الوزارة والكتاب والمبدعين، بمن فيهم أعضاء لجان التحكيم.

ميهوبي وفي حديثه عن الجائزة، استحسن استحداث جائزة تحمل اسم الأديبة الجزائرية الراحلة، كما كشف عن بعث جائزة مالك حداد للرواية، فضلا عن استحداث جائزة مولود معمري للأبحاث الأنتروبولوجي، فاتحا المجال ل تبني العديد من المبادرات المستقلة بما تكافؤ مع إمكانيات الوزارة المتاحة.

وحازت جميلة طلباوي على جائزة يمينة مشاكرة في اللغة العربية عن روايتها “قلب الإسباني” عن منشورات “الوطن اليوم”، بينما فازت هادية بن صالحي بجائزة الفرنسية عن “أوراج” دار النشر “فرانتز فانون” في حين توجت كايسة خليفي -التي وافتها المنية في جوان الماضي- بجائزة الأمازيغية عن “إيهولفان”.

ص ك