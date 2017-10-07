يرى رئيس كتلة جبهة القوى الاشتراكية في المجلس الشعبي الوطني صادق سليماني، أن تعديل قانون القرض والنقد، واللجوء إلى طبع إضافي للأوراق المالية، يعد مغامرة اقتصادية وسياسية واجتماعية، وقد تؤثر سلباً وبنسبة كبيرة على المستقبل الاقتصادي والمالي للبلاد”، حيث تساءل خلال مداخلته امس في المجلس الشعبي الوطني ،عن الضمانات التي تستطيع الحكومة تقديمها لنجاح هذا التمويل الجديد، وقال إن الحكومات المتعاقبة منذ العام 2000، صرفت المليارات دون الحصول على أي إصلاح مالي، كما أنها لم تكشف عن أسباب الأزمات المالية، ليذكر بأن أن سوء التسيير وغياب الاستثمار الحقيقي، من العوامل التي أدت إلى الإنهيار الاقتصادي الوطني .

رزاقي جميلة