السبت , أكتوبر 7 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / الأفافاس::
تعديل قانون القرض والنقد وطبع العملة “مغامرة”

الأفافاس::
تعديل قانون القرض والنقد وطبع العملة “مغامرة”

eldjazair 7 أكتوبر 2017 الوطني اضف تعليق 29 زيارة

يرى رئيس كتلة جبهة القوى الاشتراكية في المجلس الشعبي الوطني صادق سليماني، أن تعديل قانون القرض والنقد، واللجوء إلى طبع إضافي للأوراق المالية، يعد مغامرة اقتصادية وسياسية واجتماعية، وقد تؤثر سلباً وبنسبة كبيرة على المستقبل الاقتصادي والمالي للبلاد”، حيث تساءل خلال مداخلته امس في المجلس الشعبي الوطني ،عن الضمانات التي تستطيع الحكومة تقديمها لنجاح هذا التمويل الجديد، وقال إن الحكومات المتعاقبة منذ العام 2000، صرفت المليارات دون الحصول على أي إصلاح مالي، كما أنها لم تكشف عن أسباب الأزمات المالية، ليذكر بأن أن سوء التسيير وغياب الاستثمار الحقيقي، من العوامل التي أدت إلى الإنهيار الاقتصادي الوطني .
رزاقي جميلة

عن eldjazair

شاهد أيضاً

وافقت عليهما الحكومة ويشرع في تطبيقهما :
مرسومان لتنظيم الدراسة في الماستر والدكتوراه وكيفيات التأهيل الجامعي

أعلن وزير التعليم والعالي والبحث العلمي طاهر حجار عن موافقة الحكومة على مرسومين تنفيذيين متعلقان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super