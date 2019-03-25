تعاملت فيه مع الموسيقار فتحي سلامة: كريمة نايت تطلق ألبومها الجديد “وحداني”

أطلقت الفنانة كريمة نايت ألبومها الغنائي الجديد “وحداني”، تعاملت فيه لأول مرة مع الموسيقار المصري فتحى سلامة، حسب ماتداولته وسائل إعلام مصرية.

وحسب ذات المصدر، تنتمي أغنيات الألبوم إلى الفلكلور العربي مع مزجه بلمسات موسيقية معاصرة، واعتماده على عدد من الآلات التقليدية مثل المزمار والأورغول والربابة والناى والقانون، مع بصمات الجيتار والكمانجة والكيبورد البركشن والدرامز و”تاتش” المزيكا الإلكترونيك.

وتولت كريمة نايت مهمة تأليف أكثر من 90% من أغنيات الألبوم، بينما قام فتحى سلامة الحائز على جائزة الجرامى العالمية بتولى المهمة الموسيقية.

ويضم الألبوم الجديد 9 أغنيات، منها “مقسوم” و”أفريل” و”قدسية” و”نورا”، ويعيد كريمة نايت إلى الساحة الفنية بعد غياب قرابة سبع سنوات عن ألبومها الأول “وماذا بعد”، وقررت الاحتفال بإطلاقه رسميًا خلال تواجدها حاليًا فى مصر بحفل كبير على مسرح دار الأوبرا المصرية، وأطلقت الألبوم عبر منصة تطبيق أنغامي.

في سياق آخر، أحيت الفنانة الجزائرية كريمة نايت، حفلًا غنائيًا بمناسبة طرح ألبومها الذي يحمل عنوان “وحداني”، الذي لحنه فتحي سلامة ووزع موسيقاه، وذلك على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

واعتلت “نايت” خشبة المسرح، وسط ترحيبات حارة من الحاضرين، لتقدم أغاني الألبوم منها “مقسوم وأبريل وقدسية ونورا”، والتي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق الحاد الذي ملا إرجاء المسرح.

يذكر أن كريمة نايت مطربة وموسيقية وراقصة وممثلة جزائرية الأصل، يمتد مشوارها الفني لأكثر من عقد ونصف من السنوات، انطلقت في رحلتها في دهاليز الفن كراقصة وممثلة بالقاهرة في أواخر التسعينات، وعاشت بمصر قرابة عشر سنوات احترفت خلالها مجال الرقص الحديث بالأوبرا، وتدربت على الغناء مع الموسيقار الكبير فتحي سلامة، وانطلقت في مشروعها الموسيقى المنفرد بعد مغادرتها إلى أوروبا، وأطلقت ألبومها الأول “وماذا بعد” في السويد، ومن أشهر أغانيها “كيف” و”سلام” و”دارى”.

ص ك