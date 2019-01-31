تعادل بطعم الهزيمة لـ”العميد” في كأس زايد أمام المريخ ويرهن حظوظ التأهل

مصدر الصورة: الاتحاد العربي لكرة القدم في تويتر

تعادل مولودية الجزائر اليوم الخميس، سلبيا ضد نادي المريخ السوداني، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من منافسة كأس زايد للأندية العربية البطلة، وهي النتيجة التي ترهن حظوظ الفريق في التأهل إلى نصف النهائي من المنافسة الإقليمية.

وظهر “العميد” بأداء باهت ومستوى جد متواضع، أثار غضب الجماهير التي كانت متواجدة بملعب 5 جويلية الأولمبي على الرغم من قلتها، كما فوّت صانع الألعاب عبد الرحمن بودريم فرصة للتّقدم في النتيجة بعدما ضيع ضربة جزاء في المرحلة الثانية من المباراة تحصّل عليها بن دبكة، ليتّجه بذلك الفريق لتضييع هدفا آخرا في الموسم الجاري وهي الكأس العربية بعد كأس الجمهورية والبطولة.

وستكون مهمة الفريق في لقاء الذهاب يوم 16 فيفري الداخل صعبة جدا بملعب أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث يتعيّن على “العميد” على الأقل التعادل إيجابيا بأي نتيجة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

عادل.ب