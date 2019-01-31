الخميس , يناير 31 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الرياضة / تعادل بطعم الهزيمة لـ”العميد” في كأس زايد أمام المريخ ويرهن حظوظ التأهل

تعادل بطعم الهزيمة لـ”العميد” في كأس زايد أمام المريخ ويرهن حظوظ التأهل

adel boukhalfa 31 يناير 2019 الرياضة, رياضة محلية اضف تعليق 19 زيارة

مصدر الصورة: الاتحاد العربي لكرة القدم في تويتر

تعادل مولودية الجزائر اليوم الخميس، سلبيا ضد نادي المريخ السوداني، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من منافسة كأس زايد للأندية العربية البطلة، وهي النتيجة التي ترهن حظوظ الفريق في التأهل إلى نصف النهائي من المنافسة الإقليمية.

وظهر “العميد” بأداء باهت ومستوى جد متواضع، أثار غضب الجماهير التي كانت متواجدة بملعب 5 جويلية الأولمبي على الرغم من قلتها، كما فوّت صانع الألعاب عبد الرحمن بودريم فرصة للتّقدم في النتيجة بعدما ضيع ضربة جزاء في المرحلة الثانية من المباراة تحصّل عليها بن دبكة، ليتّجه بذلك الفريق لتضييع هدفا آخرا في الموسم الجاري وهي الكأس العربية بعد كأس الجمهورية والبطولة.

وستكون مهمة الفريق في لقاء الذهاب يوم 16 فيفري الداخل صعبة جدا بملعب أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث يتعيّن على “العميد” على الأقل التعادل إيجابيا بأي نتيجة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

عادل.ب

الوسوم

عن adel boukhalfa

شاهد أيضاً

معاقبة شريف الوزاني بـ 4 مواسم والإعلان الرسمي لاحقا

كشفت مصادر متطابقة، بأن لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة، حسمت موقفها من قضية لاعب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super