تحتضن القاعة البيضوية اليوم تظاهرة “معا لنبني مستشفى سرطان الأطفال” التي ستنظمها جمعية “البدر” لمساعدة مرضى السرطان لدعوة المواطنين بالتبرع لانجاز هذا المشروع التضامني الأو من نوعه على المستوى الوطني، حسبما ذكره رئيس الجمعية.

وأوضح الدكتور موساوي مصطفى لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه في إطار المشروع التضامني الذي تم الإعلان عنه مسبقا والمتمثل في بناء مستشفى لعلاج سرطان الأطفال بالبليدة برمجت جمعية البدر يوما تضامنيا في 16 فبراير الجاري بعدما كان مقررا في 9 من نفس الشهر حيث تم تأجيله لأسباب تنظيمية خاصة بالقاعة.

وأضاف رئيس جمعية البدر أن هذا اليوم المفتوح الذي سينطلق من التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل سيتضمن عدة أنشطة رمزية تحسيسية رياضية وفنية وثقافية وغيرها كسباق التناوب الذي ستشرف عليه البطلة الرياضية سليمة سواكري كإشارة على مشاركة الجميع في التناوب والتضامن لتجسيد هذا المشروع على أرض الواقع.

كما سيجري هذا الحدث التضامني الذي سينجز بالتعاون مع ولاية البليدة ومديرية الشباب الرياضة للجزائر العاصمة بمشاركة فنانين معروفين من بينهم حكيم صالحي وأمازون وفريد خوجة وليلى برصالي ومختصين في المجال الطبي كالبروفيسور زيتوني المشرف على المخطط الوطني للسرطان ورجال أعمال وإعلاميين وغيرهم من الشخصيات المعروفة في مختلف المجالات الذين أكدوا تجندهم التام للمشاركة في هذه الهبة التضامنية التي ستعود بالفائدة على الأطفال المصابين بداء السرطان وتخفف من معاناتهم.

ودعا الدكتور موساوي بالمناسبة جميع المحسنين و المواطنين إلى المشاركة بقوة في هذا اليوم التضامني و لتبرع ولو بمبالغ رمزية للمساهمة في علاج الأطفال المصابين بالسرطان لإرجاع البسمة إلى وجوههم والفرحة لعائلاتهم، مؤكدا أن هذا المشروع لا يمكن أن ينجز دون اشراك جميع السواعد الجزائرية.