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تطهير قوائم المستفيدين من “لانام”

Razika kherkhache 4 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 179 زيارة

وجه مدراء التشغيل في الولايات تعليمات إلى مسؤولي الوكالات المحلية لتطبيق محتوى مراسلة وزارية تحث على تطهير قوائم المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني مع حصر الإستفادة من هذه الصيغة التي يقدر عدد المسجلين فيها بحوالي 400 ألف موظف.

وجاء في المراسلة الوزارية التي وقعها الأمين العام لوزارة التشغيل والضمان الإجتماعي، محمد خياط، أن التشغيل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني محصور في إطار ضمان تعويض المستفيدين الذين كانوا محل تشغيل في الإطار الكلاسيكي أو الذين نحجوا في مسابقات التوظيف على منلستوى الهيئات والإدارات العمومية.

كما حثت المراسلة على الشروع ابتداء من يوم 2 جانفي 2019 على مواصلة تطهير القوائم وكذا تفضيل توجيه المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني بالإدارات العمومية في إطار عروض العمل الكلاسيكية المودعة من طرف الهيئات المستخدمة.

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