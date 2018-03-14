كشف وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان، عن الشروع في استغلال محطات الدفع ال7 للطريق السيار شرق-غرب قبل نهاية السنة الجارية إضافة إلى مختلف تجهيزات الاستغلال.

وأوضح زعلان، أمس، خلال جلسة استماع بلجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني، أن استغلال هذه المحطات سيكون نهاية السنة، وبأنه من المتوقع الانتهاء أيضا قبل نهاية 2018 من أشغال تركيب التجهيزات التي تشمل نظام الدفع، نظام تسيير حركة المرور و نظام الرصد الجوي، بالإضافة إلى نظام الاتصال الداخلي، نظام المراقبة بالفيديو، شبكة الألياف البصرية، شبكة الإرسال، شبكة الاتصال بالطوارئ إذاعة الطريق السريع ولوحات تحمل رسائل متغيرة.

ويجري حاليا إنجاز 48 محطة دفع على مستوى المحولات و7 محطات دفع على مستوى الطريق السياري حسب الوزير، ويترافق ذلك مع إنجاز 42 محطة خدمات و35 فضاء راحة و 22 مركز صيانة واستغلال يغطي كل مركز منها شطرا من الطريق يمتد من 65 إلى 75 كم ، مما يسمح بالتدخل في حالة حصول طارئ خلال 30 دقيقة على أقصى تقدير.

ويمتد الطريق السيار شرق-غرب حاليا على طول 1.132 كم، غير أنه سيتدعم بنهاية الثلاثي الأول من 2019 بآخر شطر له على مستوى ولاية الطارف على مسافة 84 كم ، ليصل بذلك الطول الإجمالي للطريق السيار إلى 1.216 كم ،وفقا لما قاله الوزير.

رزيقة.خ