صنفت وكالة الطاقة الدولية الجزائر رفقة كل الإكوادور والغابون والعراق والإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة ضمن البلدان التي لم تمتثل بشكل كبير خلال شهر جوان بخفض إنتاج النفط، مشيرة إلى أن نسبة الامتثال الكلية قد انخفضت من 95٪ في ماي إلى 78٪ خلال الشهر الماضي، في وقت كشف تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” عن انخفاض نسبي لمستوى إنتاج النفط الجزائري.

وكشف آخر تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” عن انخفاض طفيف في مستوى إنتاج النفط الجزائري الذي بلغ في جوان نحو 1,060 مليون برميل يوميا مقابل 1,061 مليون برميل يوميا في ماي، بينما بلغ معدل سقف إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط 32,611 مليون برميل يوميا بزيادة محسوسة مقارنة بشهر ماي أين سجل 32,217 مليون برميل يوميا، حيث سجل ارتفاع محسوس لإنتاج المملكة العربية السعودية الى 9,950 مليون برميل يوميا في جوان مقابل 9,898 مليون برميل يوميا في ماي، كما ارتفع الانتاج الإيراني إلى 3,790 مليون برميل يوميا في جوان مقابل 3,774 مليون برميل يوميا في ماي ،و على مستوى توقعات التقرير الأخير ، فانه تمت الإشارة إلى نسبة نمو ب 3.4% خلال سنة 2018 . و هي نفس المستوى المحقق هذه السنة، أما بالنسبة للطلب العالمي على النفط فانه يتوقع زيادته هذا العام ب 1.27 مليون برميل يوميا الى مستوى 96.4 مليون برميل يوميا على خلفية استرجاع الطلب الصيني و الهندي لعافيته، أما من جانب العرض فانه يتوقع ان يرتفع بالنسبة للدول غير العضوة في أوبك ب 0.80 مليون برميل يوميا هذا العام ، إلى مستوى 57.82 مليون برميل يوميا.

وفي ذات السياق كشف ذات التقرير عن تراجع محسوس لمعدل سعر النفط الجزائري الذي تدنى إلى مستوى 51.40 دولار للبرميل ، حيث قدر التقرير ب 46.07 دولار للبرميل في جوان مقابل 49.80 دولار للبرميل في ماي أي بانخفاض قدر ب -3.73 دولار و نسبة -7.5 في المائة، و تعكس التطور السلبي لأسعار النفط التقلبات المسجلة ،حيث بلغ متوسط سلة “أوبك” 50.21 دولار للبرميل فيما بلغ أعلى متوسط في السلة و يعود لموربان الإماراتي نحو 53.12 أما بالنسبة لمعدل سعر برنت بحر الشمال فقد بلغ مع نهاية السداسي الأول للسنة الحالية 51.68، مع ملاحظة أن صحاري بلند مؤشر النفط الجزائري يظل دائما تحت مستوى برنت بحر الشمال ،حيث قدر في جوان ب 46.42 دولار للبرميل مقابل 50.45 دولار للبرميل في ماي، مما يعني فقدان المزايا التي كان يتمتع بها النفط الجزائري الخفيف.

بالمقابل أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى التحدي الجديد الذي يواجه الآن أوبك، الا وهو الارتفاع المذهل الإنتاج النيجيري والليبي، حيث أكد إن البلدين استطاعا زيادة إنتاجهما أكثر من 700 ألف برميل يومياً في الأشهر الأخيرة، وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن ينمو الطلب العالمي بنسبة 1.5% هذا العام ليصل إلى 98 مليون برميل/ يوميا، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع الاستهلاك في ألمانيا والولايات المتحدة خلال الربع الثاني. ورفعت الوكالة من توقعاتها للعام الجاري بنحو 0.1 مليون برميل/ يوميا بالمقارنة مع تقديرات سابقة الشهر الماضي، كما توقعت نموا “مشابها” العام المقبل.

وتأتي توقعات زيادة الطلب في الوقت الذي تكافح فيه منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”- التي تضم 14 بلدا تسيطر على ما يقرب من 40% من الإنتاج العالمي من النفط الخام – من أجل إدارة وفرة المعروض العالمي التي أثرت بشكل كبير على السوق، وحافظت الكميات الكبيرة من النفط على الأسعار بين 45 و55 دولارا للبرميل في معظم العام الماضي.

عمر حمادي