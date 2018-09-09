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“تصريحات حفتر ضد الجزائر تهديد للاستقرار الإقليمي”

أحمد ميزاب المستشار في الشؤون الأمنية لـ "الجزائر":
“تصريحات حفتر ضد الجزائر تهديد للاستقرار الإقليمي”

islam kaabech 9 سبتمبر 2018 الحدث اضف تعليق 17 زيارة

أكد أحمد ميزاب المستشار في القضايا الأمنية أن تصريحات خليفة حفتر التي كال من خلالها جملة من الاتهامات للجزائر “تهدد الاستقرار الإقليمي في المنطقة”، مشيرا في اتصال مع صحيفة “الجزائر” اليوم الأحد، أن حديث حفتر عن الحرب هو في حد ذاته “لعب باستقرار وأمن المنطقة”.

 وأكد أحمد ميزاب أن الجزائر رغم كل الضغوط التي فرضت عليها من طرف دول قوية “لم تقحم جيشها في المستنقع الليبي”، متساءلا “كيف لحفتر أن يدلي بتصريحات مثل هذه في وقت أن الحدود الليبية ليس لديه أي سلطة عليها”، مبرزا في السياق ذاته “كميات الأسلحة والذخيرة التي تحاول المجموعات الإرهابية إدخالها إلى التراب الوطني لتهديد الأمن القومي الجزائري”.

ومن جانب آخر، دعا المستشار في الشؤون الأمنية أحمد ميزاب إلى ضرورة “عدم الانسياق كثيرا وراء مثل هذه التصريحات خاصة إذا عرفنا هوية الجهة التي سربت فيديو حفتر (في إشارة إلى قناة الجزيرة القطرية) خاصة أن هناك جهات تبحث على إشعال النيران في المنطقة من أجل تصفية حسابات مع أطراف الأزمة الليبية”.

إسلام.ك

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