تصادم “مروع” بين قطار وحافلة مدرسية جنوب فرنسا

قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن قطارا اصطدم بحافلة مدرسية على مقربة من مدينة بيربينا جنوبى فرنسا، مما أسفر عن مصرع أربعة أطفال على الأقل.

وأفادت التقارير بأن 20 شخصا آخرين أصيبوا بجروح، 11 منهم في حالة خطيرة، نتيجة الحادث الذي وقع عند معبر سكة حديد بين ميلاس و سان-فيليو-دامون. وتشير التقارير إلى أن أعمار الطلاب في الحافلة تتراوح بين 13 و17 عاما. وأظهرت صور من موقع الحادث حافلة مدرسية انقسمت إلى نصفين من شدة الاصطدام. وأرسلت السلطات فريق انقاذ من نحو 70 شخصا فضلا عن أربع مروحيات. وقال مسؤول محلي لوكالة رويترز للأنباء: “جرى تعبئة جميع خدمات الطوارئ وتشكيل وحدة للتعامل مع الأزمة”.

ووقع الحادث على خط سكة حديد بين مدينتي بيربينا وفيلفرانش دي كونفلن، حسب الموقع الإخباري المحلي “لو إنديبندان”. وقالت شاهدة عيان اسمها باربرا كانت في القطار: “إنه حادث عنيف للغاية – بدا وكأن القطار سيخرج عن مساره”. ويجري نقل المصابين إلى مستشفى بيربينا. وتوجه أفراد الشرطة والمعسفون إلى مكان الحادث. ووصفت وزيرة النقل، اليزابيث بورن، الحادث بأنه “مروع” وقالت على حسابها على موقع تويتر إنها في طريقها إلى مكان الحادث، الذي وقع على بُعد حوالى 850 كلم جنوب العاصمة الفرنسية. كما يتوجه رئيس الوزراء إدوار فيليب إلى موقع الحادث.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة :”كل التعازي لضحايا هذا الحادث المروع للحافلة المدرسية وأسرهم. الدولة حشدت كافة الجهود لمساعدتهم”.