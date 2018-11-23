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تشيلسي يحصن “كانتي” بعقد طويل الأمد

بعد انتشار شائعات انتقاله إلى نادي كبير:
تشيلسي يحصن “كانتي” بعقد طويل الأمد

Yacine Soudani 23 نوفمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 56 زيارة

أعلن نادي تشيلسي، عبر موقعه الرسمي عن تجديد عقد النجم الفرنسي المتألق “نجولو كانتي”، و منح تشيلسي لاعبه عقداً جديداً يمتد لخمسة أعوام  أي لغاية عام 2023. وجاء التجديد لضمان استمرار اللاعب في ملعب ستامفورد بريدج ويقطع الطريق على جميع الأندية التي كانت تسعى للحصول على خدماته

 يذكر أن كانتي انتقل إلى تشيلسي في صيف 2016 قادماً من ليستر سيتي الذي حصد معه لقب الدوري الإنجليزي بمعجزة كروية، ونجح في موسمه الأول في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم وقاد الفريق للتتويج بلقب البريميرليج

وأعرب كانتي عن سعادته بهذه الخطوة التي أقدم عليها، وصرح قائلاً لموقع النادي الرسمي: “أنا سعيد للغاية لتمديد مسيرتي في تشيلسي، لقد مر عامان جميلان وأتمنى أن يأتي المزيد”

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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