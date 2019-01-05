كشف جيانفرانكو زولا، المدرب المساعد للإيطالي ماوريزيو ساري مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، في تصريحه لـ”راديو مارتي” الإيطالي، أمس الأول، بأن الدولي الجزائري، فوزي غولام، لاعب نابولي المحلي، يتواجد ضمن دائرة اهتمامات فريقه التي تريد التعاقد معه حلال الميركاتو الصيفي المقبل. وبخصوص التعاقد مع منافس غولام في نابولي، الألباني هيساي، قال ذات المسؤول: “هل يمكننا ضم هيساي إلى تشيلسي ؟ لا أعتقد ذلك، نحن نملك سيزار أزبيليكويتا”، مضيفا بشأن انتقال محتمل لغولام إلى تشيلسي: “لا أعتقد أن ذلك سيتم في شهر جانفي الحالي، لننتظر إلى شهر جوان”، ومنح زولا إشارات قوية لإمكانية رحيل غولام إلى النادي اللندني قائلا: “ماوريزيو ساري سيركز على غولام بعينين مغمضتين”. وكانت وسائل إعلام إيطالية قد كشفت مطلع الأسبوع الحالي أن ماوريزيو ساري يريد التعاقد مع غولام، مشيرة إلى أن المدرب الإيطالي معجب كثيرا بإمكانيات الظهير الأيسر الجزائري، الذي تألق معه خلال فترة إشرافه على نادي الجنوب الإيطالي، قبل أن يغادر إلى تشيلسي في الصيف المنصرم. وعاد غولام مؤخرا من إصابة أبعدته عن الميادين لمدة 13 شهرا، واستعاد عافيته ومستواه تدريجيا، حيث يعد أحد ركائز تشكيلة نابولي الذي يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي. كما سبق لغولام أن مدد عقده مع نابولي مطلع العام الماضي إلى غاية عام 2022، قصد تحصينه من الأندية الكثيرة الراغبة في ضمه، وفي مقدمتها تشيلسي.