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تشيلسي ومانشستر يونايتد يتصارعان على ضم أليكس ساندرو

صراع انجليزي قوي على الظفر بخدمات ظهير جوفنتوس:
تشيلسي ومانشستر يونايتد يتصارعان على ضم أليكس ساندرو

Yacine Soudani 5 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 65 زيارة

أكدت الصحف العالمية بأن الظهير البرازيلي، أليكس ساندرو، قد تلقى عرضاً مقدراه 8.9 مليون جنيهاً إسترليني سنوياً من إحدى الأندية الإنجليزية في ظل اهتمام ناديي مانشستر يونايتد و تشيلسي بخدمات النجم المتألق.

كما أفادت الصحف الإيطالية بأن اللاعب يبحث عن الحصول على 7 مليون جنيهاً إسترليني بالموسم الواحد بالإضافة إلى المكافآت من أجل تجديد تعاقده مع جوفنتوس وهو مبلغ كبير في ظل الأجور المرتفعة بالفريق.

و تتصارع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على الظفر بخدمات البرازيلي، من أجل ضمه لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك عقب تألق اللاعب بصورة ملفتة رفقة فريقه بالمباريات.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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