أكدت الصحف العالمية بأن الظهير البرازيلي، أليكس ساندرو، قد تلقى عرضاً مقدراه 8.9 مليون جنيهاً إسترليني سنوياً من إحدى الأندية الإنجليزية في ظل اهتمام ناديي مانشستر يونايتد و تشيلسي بخدمات النجم المتألق.

كما أفادت الصحف الإيطالية بأن اللاعب يبحث عن الحصول على 7 مليون جنيهاً إسترليني بالموسم الواحد بالإضافة إلى المكافآت من أجل تجديد تعاقده مع جوفنتوس وهو مبلغ كبير في ظل الأجور المرتفعة بالفريق.

و تتصارع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على الظفر بخدمات البرازيلي، من أجل ضمه لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك عقب تألق اللاعب بصورة ملفتة رفقة فريقه بالمباريات.

ياسين.س