تشاد تغلق حدودها مع ليبيا

أعلنت تشاد إغلاق حدودها مع ليبيا, وذلك بعد شهر من دخول مسلحين إلى أراضيها من الجنوب الليبي، وقال وزير الأمن التشادي محمد أبا علي صلاح, وفق التلفزيون “لقد اتخذنا قرار إغلاق الحدود بين تشاد وليبيا اعتبارا من الآن وحتى إشعار آخر”.
Razika kherkhache 5 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 27 زيارة
أعلنت تشاد إغلاق حدودها مع ليبيا, وذلك بعد شهر من دخول مسلحين إلى أراضيها من الجنوب الليبي، وقال وزير الأمن التشادي محمد أبا علي صلاح, وفق التلفزيون “لقد اتخذنا قرار إغلاق الحدود بين تشاد وليبيا اعتبارا من الآن وحتى إشعار آخر”.
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