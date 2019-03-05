تشاد تغلق حدودها مع ليبيا

أعلنت تشاد إغلاق حدودها مع ليبيا, وذلك بعد شهر من دخول مسلحين إلى أراضيها من الجنوب الليبي، وقال وزير الأمن التشادي محمد أبا علي صلاح, وفق التلفزيون “لقد اتخذنا قرار إغلاق الحدود بين تشاد وليبيا اعتبارا من الآن وحتى إشعار آخر”.