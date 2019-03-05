الثلاثاء , مارس 5 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / تشاد تغلق حدودها مع ليبيا

تشاد تغلق حدودها مع ليبيا

Razika kherkhache 5 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 27 زيارة

أعلنت تشاد إغلاق حدودها مع ليبيا, وذلك بعد شهر من دخول مسلحين إلى أراضيها من الجنوب الليبي، وقال وزير الأمن التشادي محمد أبا علي صلاح, وفق التلفزيون “لقد اتخذنا قرار إغلاق الحدود بين تشاد وليبيا اعتبارا من الآن وحتى إشعار آخر”.

عن Razika kherkhache

شاهد أيضاً

الجزائر توقع على اتفاقيتين وبروتوكولين للحماية من الجرائم العابرة للحدود

وقع كل من وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super