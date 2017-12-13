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تسهيلات في تسليم رخصة السياقة الدولية للمغتربين

yassin bouras 13 ديسمبر 2017 الحدث اضف تعليق 24 زيارة

أقرّت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إجراء يمكّن الجزائريين المغتربين من طالبي شهادة الكفاءة لتحويل رخصة السياقة إلى دولية.

حيث يمكن للمغتربين من الآن فصاعدا طلب شهادات الكفاءة دون اللجوء إلى القنصلية الجزائية ببلد إقامتهم لاستخراج شهادة القنصليةهذا الإجراء الذي يحذف استخراج شهادة القنصلية، تم بالاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجيةوأصدرت وزارة الداخلية تعليمة بتاريخ 2 نوفمبر 2017 تحت رقم 3653، موجّهة إلى المصالح الولائية، الدائرة والبلديةتمكّن المواطنين المغتربين من استلام شهادة الكفاءة مباشرة من المصالح الإداريةكما يمكنهم أنّ يكلفوا شخصا ينوبهم بطلب أو سحب الشهادة من المصالح الإدارية.

الوكالة تُسلم من طرف قنصليتنا ببلد الإقامة أو من طرف بلدية المولد بالجزائر.

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