تسهيلات في تسليم رخصة السياقة الدولية للمغتربين

أقرّت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إجراء يمكّن الجزائريين المغتربين من طالبي شهادة الكفاءة لتحويل رخصة السياقة إلى دولية.

حيث يمكن للمغتربين من الآن فصاعدا طلب شهادات الكفاءة دون اللجوء إلى القنصلية الجزائية ببلد إقامتهم لاستخراج شهادة القنصلية. هذا الإجراء الذي يحذف استخراج شهادة القنصلية، تم بالاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية. وأصدرت وزارة الداخلية تعليمة بتاريخ 2 نوفمبر 2017 تحت رقم 3653، موجّهة إلى المصالح الولائية، الدائرة والبلدية. تمكّن المواطنين المغتربين من استلام شهادة الكفاءة مباشرة من المصالح الإدارية. كما يمكنهم أنّ يكلفوا شخصا ينوبهم بطلب أو سحب الشهادة من المصالح الإدارية.

الوكالة تُسلم من طرف قنصليتنا ببلد الإقامة أو من طرف بلدية المولد بالجزائر.