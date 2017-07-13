

كشف قبايلي محمد أمين، المسير العام لمركز “بي أل أس كونتاكت” المتعاون الرسمي مع السفارة الاسبانية، بخصوص تقديم المواعيد ودراسة ملفات المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرة “فيزا تشنغن”، أنّ مركزه عقد اتفاقا من شأنه أن يخفف الضغوطات عليه ويساعد المواطنين بشكل كبير في الحصول على مواعيد ودراسة ملفاتهم المتعلقة بالتأشيرة الأوربية بداية من دولة اسبانيا.

وقال قبايلي، أن المركز أمضى على عقد شراكة مع بنك القرض الشعبي الجزائري، يقضي باستقبال المواطنين الراغبين في نيل موعد في مركز “بي أل أس كونتاكت”، من خلال دفع رسوم التسجيل، والمقدّرة بـ 1790 دج ومن ثم الحصول على صكّ رقمي، يقوم عبره المواطنون بالنزول إلى المركز، مرفوقين بملفاتهم الخاصة من أجل تقديمها للمسؤولين، مع دفع رسوم “الفيزا” التي يوجهها المركز إلى السفارة الاسبانية في الجزائر، من أجل دراسة الملفات والرد على أصحاب إما بالإيجاب أو بالسلب.

وأضاف محمد أمين، أن هذه الخطوة من شأنها أن تقضي على كل التلاعبات التي تقوم بها الوكالات ومقاهي الانترنت، التي تستغفل المواطنين وتبيعهم تسجيلات ومواعيد بأسماء وهمية، الأمر الذي جعل المركز يرفض العديد من هذه التسجيلات، ليجد نفسه مجبرا على استقبال 180 الى 200 ملف بدلا من 300 ملف في اليوم الواحد.

وبخصوص العراقيل والجوانب السلبية التي قد تطال هذه العملية، أكّد محدثنا أن المركز قام بدراسة كافة الأعراض الجانبية التي قد تطال هذه العملية، والمتعلقة أساسا بمصالح المواطنين، مضيفا بأن تعاقد “بي أل أس” مع بنك القرض الشعبي الجزائري، كان مدروسا من كل الجوانب وعلى كل صعيد، ذلك أن البنك المذكور متواجد في أغلب مناطق الوطن، ويمكن لأي شخص التقدم اليه والتسجيل من أجل أخذ موعد.

وفي السياق ذاته، أكّد المسير العام لمركز “بي أل أس كونتاكت” أن المواطنين الذين تحصلوا على مواعيد وعجزوا عن الحضور الى المركز لأسباب طارئة، بإمكانهم الاتصال أو التقدم إلى المكتب من اجل تغيير الموعد وهو أمر مسموح لمرة واحدة فقط.

عادل فداد