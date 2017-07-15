كشف وزير السكن و العمران و المدينة يوسف شرفة، يوم الخميس بالبليدة أنه سيشرع في توزيع 16الف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” على مستوى المدينة الجديدة بوينان (البليدة) ابتداء من سبتمبر المقبل على أن تتم العملية على ثلاث مراحل تستمر الى غاية جوان 2018.

و قال الوزير عقب إشرافه على اجتماع تقني يخص مشروع إنجاز المدينة الجديدة لبوينان برفقة كل من وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان و وزير الموارد المائية حسين نسيب أنه من المرتقب الشروع في تسليم سكنات “عدل” بالمدينة الجديدة لبوينان ابتداء من سبتمبر المقبل حيث سيتم توزيع 7.000 سكن في دفعة أولى يليها شطر آخر يقارب 3.000 وحدة في ديسمبر 2017 و عملية تسليم ثالثة تخص 6.000 وحدة في حدود جوان 2018.

وأوضح الوزير أن عملية توزيع 7.000 وحدة سكنية المرتقبة في شطر أول “هي مؤكدة ” في حين يرتبط توزيع 3.000 وحدة أخرى بمدى تقدم إنجاز الشبكات الرئيسية للمياه و الطرقات و الكهرباء خلال السنة الجارية في انتظار تسليم 6.000 وحدة سكنية جديدة خلال السداسي الاول 2018.

وأضاف شرفة أنه وبناء على تعليمات الوزير الأول عبد المجيد تبون ستكون المدينة الجديدة لبوينان ثاني أكبر مدينة ستعرف تسلم المشاريع و تسليم السكنات لأصحابها في 2017 بعد المدينة الجديدة لسيدي عبد الله مضيفا أن حضور ثلاث وزراء من الحكومة في هذا الاجتماع هدفه وضع اللمسات الاخيرة فيما يخص كل شبكات التزود بالمياه و الصرف الصحي و كذا ربط السكنات بشبكة الكهرباء.

كما قال شرفة أن القرارات التي تم اتخاذها خلال هذا الاجتماع بتعاون قطاع الموارد المائية و قطاع النقل و قطاع الطاقة “تجعلنا أكثر تفاؤلا” بخصوص تسلم المشاريع في آجالها و توزيعها على أصحابها مؤكدا على الأولوية التي تمنحها الحكومة الحالية لتحقيق البرامج السكنية ضمن مختلف الصيغ و مشيرا إلى أن أهداف برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجال السكن تطمح لتجسيد 1 مليون وحدة سكنية و توزيعها في 2017 و 2018 و 2019.

وبخصوص المرافق التي يتم إنجازها موازاة مع إنجاز سكنات المدينة الجديدة لبوينان التي ستوزع على مكتتبي ولاية البليدة و ولاية الجزائر طمأن شرفة بأن الشبكات الرئيسية للمياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي و صرف مياه الأمطار و شبكة الطرق و شبكة الكهرباء و الغاز و كذا المرافق التعليمية و الصحية و الأمنية كلها ستكون جاهزة قبل البداية في توزيع السكنات.

الحكومة “تشدد على النوعية” في مشاريع الطرقات

من جهته، قال وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان أن الحكومة “تشدد على النوعية” في مشاريع الطرقات التي ستربط المدينة الجديدة لبوينان بالمدن المجاورة مطمئننا المكتتبين أنه بفضل الطريق المزدوج لمدينة بوينان و المشروع الذي يربط الطريق الإجتنابي الثاني للعاصمة بمدينة بوينان سيمكن من التنقل بين المدينتين في مدة 15 دقيقة مشيرا الى أن العمل المتكامل بين الوزارات حاليا سيسمح باستلام المشاريع في آجالها للحصول على مدينة جديدة مطابقة لكل معايير المدن الحضرية.

استكمال المرحلة الأولى لربط المدينة الجديدة بالمياه الصالحة للشرب

وبخصوص قطاع الموارد المائية قال نسيب أن أشغال ربط المدينة الجديدة بالمياه الصالحة للشرب قد استكملت حاليا في مرحلتها الاولى بمعدل 7.000 متر مكعب يوميا في انتظار إستلام الشطر الثاني شهر أكتوبر المقبل و يسمح بتزويد 15.000 سكن بالمياه الصالحة للشرب مع نهاية السنة.

وبخصوص مشكل شبكات الصرف الصحي، أضاف الوزير أنه سيتم صرف المياه المستعملة نحو محطة تصفية المياه ببوفاريك مؤكدا أن هذا المشروع من شأنه ربط 15.000 وحدة المرتقبة مع نهاية السنة الجارية و منه إتاحة إمكانية تسليم السكنات في آجالها.

نسرين.م