كشف الوزير الأول عبد المجيد تبون يوم أمس السبت بالجزائر أنه من المرتقب تسليم 16 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار”عدل” بسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) الى غاية نوفمبر المقبل ما سيرفع إجمالي السكنات الموزعة في هذا الإطار إلى 26 الف وحدة بالمدينة الجديدة.

توزيع 8 آلاف وحدة سكنية خلال أوت

و قال تبون- على هامش تدشينه للشطر الثاني من البرنامج السكني للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله- انه سيتم توزيع 8.000 وحدة سكنية خلال شهر أوت المقبل آمرا في نفس الوقت القائمين على المشروع بتحضير 8 الاف وحدة أخرى سيتم توزيعها بداية نوفمبر المقبل.

وأضاف تبون أن 16 ألف وحدة سكنية المرتقب تسليمها إلى غاية نوفمبر المقبل تضاف إلى 10 آلاف وحدة تم تدشينها من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سابقا ما سيرفع العدد الإجمالي للسكنات “عدل” الموزعة بسيدي عبد الله إلى 26 ألف وحدة سكنية.

استلام المدينة الجديدة سيدي عبد الله بصفة كلية نهاية 2018

ومن جهة أخرى قال الوزير الأول إنه من المرتقب استلام المدينة الجديدة سيدي عبد الله بصفة كلية نهاية 2018 و بداية 2019 .

و دشن الوزير الأول يوم امس السبت الشطر الثاني من البرنامج السكني للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله المتكون من 3.280 وحدة سكنية منها 2.080 وحدة بصيغة اليبع بالإيجار و 1.200 سكن ترقوي عمومي.

كما وضع تبون بسيدي عبد الله الحجر الأساس لبرنامج إنجاز 14.200 وحدة أخرى منها 11 الف وحدة بصيغة البيع بالإيجار و 3.200 سكن ترقوي عمومي.

وأكد تبون خلال زيارة التفقد و العمل لولاية الجزائر- في اطار تطبيق و متابعة برنامج رئيس الجمهورية- ان هذه الزيارة ستسمح له بالاطلاع على مدى تنفيذ برنامج التنمية المباشرة من قبل الحكومة.

و كان الوزير الاول- الذي كان مرفوقا بوفد وزاري هام الى جانب العديد من مسؤولي السلطات المحلية- قد قام في بداية زيارته بتدشين الشطر الأول من الطريق المزدوج الرابط بين الضاحية الشمالية لمدينة زرالدة والحظيرة الإلكترونية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله.

نسرين.م