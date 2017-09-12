

سيتعزز قطاعا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بولاية الجزائر مع نهاية 2017 بقرابة 13.000 مقعد بيداغوجي، ضمنها ما يناهز 5000 مقعد في الطورين المتوسط والثانوي وقرابة 4000 مقعد بيداغوجي جامعي و 4000 سرير، فضلا على هياكل جامعية على غرار مطاعم مركزية ومكتبات، حسبما أفاد به محمد بركون المدير الولائي للتجهيزات العمومية.

وأوضح بركون انه بالنسبة لقطاع التربية سيتم الانتهاء بصورة كاملة من أشغال إنجاز 4 ثانويات (4000 مقعد بيداغوجي ) ومتوسطة (720 مقعد ) في اجل أقصاه نهاية سبتمبر الجاري، إلى جانب 4000 مقعد بيداغوجي جامعي بالمركب الجامعي (الجزائر 2) الذي يتواجد ببوزريعة وهو في طور الانجاز، وكذا حوالي 4000 سرير باقامة الجرف ومكتبة (جامعة الخروبة ) ومطعم مركزي جامعي (جامعة الجزائر 3 دالي براهيم ) في غضون ديسمبر المقبل بغية تعزيز الهياكل التربوية والجامعية في انتظار أن تسلم تدريجيا باقي المشاريع طور الإنجاز .

وأفاد المسؤول أنه تم الإنتهاء 100 بالمئة من أشغال إنجاز ثانويتين بطاقة 2000 مقعد بيداغوجي سعة كل واحدة منها 1000 مقعد بيداغوجي تقع الأولى ببلدية السحاولة سلمت يوم 31 اوت المنصرم وكذا ثانوية أخرى بطاقة 1000 مقعد بيداغوجي ببلدية برج البحري وتم تسليمها أيضا في 30 أوت الماضي .

وذكر أنه سيتم الإنتهاء من أشغال إنجاز ثانويتين توفران 2000 مقعد بيداغوجي تقعان بكل من بلديتي باب الزوار و برج الكيفان سعة كل واحدة منهما 1000 مقعد والتي من المنتظر تسليمهما في 30 سبتمبر الجاري حيث سيتم توصيلها بالغاز والكهرباء في إنتظار استغلالها مستقبلا.

و فيما يتعلق بالطور المتوسط فإنه ينتظر استلام متوسطة جديدة بطاقة تقدر بـ 720 مقعد تقع ب”حي بايسي ” بالمرجة ببلدية براقي نهاية شهر سبتمبر الجاري.

التعليم العالي يتعزز بقرابة 4 آلاف مقعد بالمركب الجامعي الجديد ببوزريعة

وبخصوص مشاريع قطاع التعليم العالي أشار إلى أن كلية من 4000 مقعد بيداغوجي على مستوى المركب الجامعي الجديد (8000 مقعد) الذي يوجد في طور الانجاز بجامعة بوزريعة (الجزائر 2) -المتكون من 3 أجزاء- قد وصلت نسبة الأشغال فيها 90 بالمائة سيتم الانتهاء من أشغالها وتسليمها نهاية ديسمبر المقبل فيما بلغت في الجناحين ” أ ” و “ب ” نسب متفاوتة تتجاوز 50 بالمئة وقد خصص له غلاف مالي قدر ب 7 ملايير دج.

من جهة أخرى ذكر المصدر أن قطاع الخدمات الجامعية بالعاصمة تدعم بمطعم مركزي على مستوى جامعة الجزائر 3 (دالي إبراهيم) يتسع ل 800 مقعد انتهت الأشغال به مؤخرا بنسبة 100 بالمئة. وسيدعم المرفق قدرة الإطعام حسب المسؤول الولائي بالنظر إلى ارتفاع عدد الطلبة بالمركز الجامعي مع كل موسم جديد إلى جانب مشروع آخر قيد الإنجاز للإقامة 3756 سرير بالجرف بباب الزوار والذي سيتم تسلميه للوصاية ضمن مشاريع 2017 .

وأشار إلى أن الأشغال جارية لإنجاز مشروع القطب الجامعي الجديد بمدينة سيدي عبد الله والذي سيوفر 20 الف مقعد بيداغوجي و11 ألف سرير جديدين . و هذا المشروع يعد “قطبا عصريا يتماشى والمعايير المعمول بها دوليا” يقول السيد بركون بحيث يضم عدة تخصصات ويغلب عليه الطابعان العلمي و التكنولوجي.

وذكر المصدر في هذا السياق أن وتيرة الإنجاز على مستوى القطب الجامعي سيد عبد الله بلغت 37 بالمئة بالجناح البيداغوجي 20.000 مقعد ،فيما وصلت الأشغال بالإقامة الجامعية 11.000 سرير نسبة 58 بالمئة . ومن المرتقب إستلام جزء من المشروع ممثلا في كلية الأرٍض والكون وكلية علوم الطبيعة والحياة في غضون نهاية 2018 . وأشار إلى ان باقي المشاريع التي هي في طور الإنجاز الهياكل البيداغوجية بهذا القطب خمس كليات وهي كليات الاعلام والاتصال ،علوم الهندسة والعلوم الاساسية المطبقة ومكتبة مركزية ومخبر للبحث العلمي إلى جانب القرية الجامعية ومطاعم وقاعات للمحاضرات والمطالعة ستسلم تدريجيا .

14 مليار سنتيم.. تكلفة المكتبة المركزية بالقبة

وبخصوص تقدم أشغال مشروع المكتبة المركزية بالقبة التي بلغت تكلفتها 14 مليار سنتيم أوضح أنها بلغت نسبة 55 بالمئة في حين وصلت أشغال إنجاز مكتبة بجامعة الخروبة تتسع ل250 مقعد نسبة 100 بالمائة تم تسليمها في انتظار ربطها بشبكة الغاز والكهرباء لتدخل حيز الخدمة .

نسرين.م