سيسلم الشطر الاول من المركب الجزائري القطري للحديد والصلب نهاية جويلية المقبل، حسب ما خلص اليه اللقاء الذي جمع وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة و السفير القطري بالجزائر ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي.

وحسب ما أورده موقع اعلامي فسيسمح تسليم المشروع عبر جاهزية و استكمال الأشغال وتجهيز وحدة الدرفلة الأولى بمركب الحديد والصلب ببلارة بولاية جيجل بدخول أهم منشأة صناعية لانتاج الحديد و الصلب مرحلة الانتاج .

و اعتبر السفير القطري في أعقاب لقائه بالوزير الجزائري ان تجسيد هذا المشروع يعد إشارة قوية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الجزائر.

للاشارة فقد اقيم المشروع بشراكة بين مجمع “سيدار” الجزائر (51 بالمائة) ومؤسسة قطر-ستيل (49 بالمائة)، و سينتج المركب في مرحلة أولى حوالي 2 مليون طن من الفولاذ المسطح والفولاذ الخاص الموجه لتطوير صناعةالسكك الحديدية في الجزائر قبل أن ينتقل إلى مرحلة ثانية من الإنتاج تصل إلى أزيد من 4 ملايين طن سنويا. و سيسمح المركّب إلى جانب مركّب الحجار للحديد والصلب بتقليص فاتورة الاستيراد من مادة الحديد .ويعد هذا المشروع الصناعي لشركة “ألجيريان قطر ستيل” الذي انطلقت أشغاله في 2015، ورصد له 13 مليار دج، في مرحلة أولى أي ما يعادل 119,624 مليون دولار من مجموع قيمة استثمارية تقارب 2.1 مليار دولار من بين المشاريع الهامة التي ستساهم في تحقيق الجزائر لتغطية حاجياتها من الفولاذ و الحديد و احلال الواردات ،ويسمح هذا المركب الذي يتربع على مساحة تقارب 216 هكتارا من المنطقة الصناعية لبلارة التي تقدر مساحتها بـ 523 هكتارا، بالتخلص من تبعية استيراد الفولاذ،و إنعاش ميناء بلارة و المنطقة الصناعية ،التي ستختضن العديد من المشاريع ،كما تم ربط المنطقة بشبكة الطرق السيارة .

نسرين.م