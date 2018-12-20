تسليم الجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية في طبعتها الرابعة للفائزين الثلاثة هذا الأحد بقصر المؤتمرات بالعاصمة

يرتقب أن يتم الإعلان عن الفائزين الثلاثة في الطبعة الرابعة من الجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية 2018، التي تنظمها المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار “ANEP” والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ” ENAG“، هذا الأحد 23 ديسمبر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات، نادي الصنوبر، الجزائر العاصمة.

الحفل وككل سنة، يحضره مسؤولون سامون في الدولة الجزائرية من وزراء ومدراء مؤسسات عمومية، على غرار وزير الاتصال جمال كعوان، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار أمين شيكر، المدير العام للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية حميدو مسعودي… إلخ، كما يشهد مشاركة دور النشر والروائيين الذيين ترشحوا للفوز بالجائزة.

وقد تكونت لجنة التحكيم، التي قيمت الأعمال المشاركة، من: عائشة كسول (رئيسة)، والأعضاء: الدكتور حميد بوحبيب، الفنانة التشكيلية كريمة منديل، الصحفيين بوخالفة أمازيت، يوسف سايح، الروائي الصحفي حميد عبد القادر إلى جانب الشاعر عاشور فني.

في سياق آخر، ووفق قانون الجائزة، فقد تأسّست الجائزة الكبرى ” آسيا جبار للرواية” الأدبية لترقية الأدب الجزائري والدفع به إلى الانتشار العالمي، حيث تكافئ الأعمال الأدبية النثرية (رواية، قصة…) التي تتميّز بالإبداع شكلا ومضمونا. يتمثل فكرآسيا جبار في السعي لتأكيد الهوية وأصالة التراث والتعدّد اللغوي في بلدان المغرب ومناهضة الاستعمار واحترام القيم الإنسانية والانفتاح على العالمية وجمالية الكتابة.

وأعمال آسيا جبار مشبّعة بالإرث الأمازيغي والثقافة العربية الإسلامية والإرث الأندلسي والفرنسي؛ كما تعكس مؤلفاتها هذه الهوية الجزائرية الرافضة للإقصاء والتعصّب والخالية من العُقَد.

صبرينة كركوبة