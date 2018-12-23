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تسليم أزيد من 350 شاحنة لفائدة الجيش والأمن ومؤسسات عمومية وخاصة

Djalila Rezzaki 23 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 85 زيارة

تم اليوم الأحد، بالرويبة الجزائر العاصمة، الناحية العسكرية الأولى، تسليم 356 شاحنة متعددة المهام، من علامة “مرسيدس بنز”، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني

وأشرف على توزيع الشاحنات، مدير الصناعات العسكرية، شملت 215 شاحنة لفائدة المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني، مخصصة لنقل الجنود والتصليح الخفيف وخزانات المياه، وشاحنات كمراكز قيادة، يضيف المصدر

بالإضافة إلى تخصيص 141 مركبة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني، ومؤسسات إقتصادية مدنية عمومية وخاصة

و أوضح ذات المصدر، أن هذه المركبات تم تصنيعها من قبل الشركة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل من العلامة الألمانية “مرسيدس بنز”، بالرويبة

والتي جاءت كثمرة للشراكة ما بين الجزائر، الإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، يضيف المصدر ذاته

رزاقي.جميلة

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