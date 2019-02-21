تسلم الدرع وزير الاتصال جمال كعوان: اتحاد الاذاعات العربية يكرم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

كرم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من طرف اتحاد إذاعات الدول العربية الذي منحه درع الاتحاد نظيردعمه المشرف للعالم العربي وحرصه على توطيد العلاقات العربية ورعايته للمنظمات المتخصصة، لاسيما في قطاع السمعي البصري.

وقد تسلم هذا التكريم، نيابة عن رئيس الجمهورية، وزير الاتصال جمال كعوان، من المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان، على هامش الاجتماع السنوي الدوري المشترك بين المنسقين الاذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال ومشغلي المحطات الارضية للهيئات التلفزيونية والاذاعية في الدول العربية.