أفاد محي الدين واقنوني، المدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال للإجراء أن عدد العطل المرضية التي سجلها الصندوق يفوق 780 ألف عطلة مرضية خلال هذه السنة وأن قيمة العطل المرضية وصل إلى 9 ملايير.

وأوضح محي الدين واقنوني،خلال استضافته،في برنامج قهوة وجورنان،أن ليس كل الجزائريين يستفيدون من العلاج في فرنسا، مشيرا إلى أن المؤمنين اجتماعيا والمعوزين وذوي حقوقهم هم الذين يستفيدون من العلاج في فرنسا حسب الشروط.

وأضاف المتحدث، أن من بين الشروط، هي وثيقة القبول لأحقية العلاج، من طرف الهيئات للضمان الاجتماعي، يتم إرساله للمستشفيات الفرنسية.

كما أكد واقنوني ، أنّ رئيس الجمهورية وضع حدّا لتحايل بعض المرضى الذين عالجوا في الخارج، وأن قرار رئيس الجمهورية جاء من خلال البروتوكل الرئاسي الصادر مؤخرا بغية القضاء على التحايل والتجاوز في العلاج بالخارج.

وأشار واقنوني في حديثه، أنه تم تطوير صندوق الضمان الإجتماعي، من حيث الإعلام الآلي أن كل الملفات تم تحويلها إلكترونيا وأن المريض يمكنه متابعة الملف الطبي عن بعد إلكترونيا،مما يسهل المهمة،على المريض،بعدم التنقل إلى منطقة بعيدة من أجل المراقبة الطبية حيث يكون الرد عند المركز، فمثلا يأخذ بطاقة الشفاء، والوصفة الطبية، ويمكنه أيضا التواصل مع الطبيب عن بعد، وييأتيه الرد فوري.

من جهة أخرى ، كشف واقنوني أن جميع فواتير علاج في الخارج، سددتها الجزائر لفرنسا ولا يوجد ديون للفرنسيين عند الجزائر و أن ديون فرنسا صفيت منذ 5 سنوات.

وقال المتحدث، إن هناك لجنة مشتركة تسهر، من أجل عدم وجود أي ديون في هذا الإطار، مشيرا إلى أن جميع الفاتورات التي اصدرت من قبل الجزائر تم اخذها بعين الاعتبار.

فلة-س