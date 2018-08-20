سخرت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز فرقا للمداومة تعمل باستمرار على مدار ساعات اليوم (24 /24 سا) وذلك خلال أيام عيد الأضحى المصادف لـ21 و 22 أغسطس الجاري وتستمر في مهامها حتى نهاية الأسبوع لضمان تموين منتظم لزبائنها بالكهرباء والغاز، حسبما أفاد به أمس بيان للشركة.

وحسب ذات المصدر، سيتم تسخير هذه الفرق للعمل إلى غاية يوم السبت 25 من الشهر الجاري من أجل ضمان استمرارية الخدمة و تلبية طلبات الزبائن و كذلك للتكفل بانشغالاتهم و شكاواهم.

وفي هذا الصدد، دعت الشركة زبائنها، في حالة تسجيل أي اضطراب في التموين بالكهرباء أو الغاز، للاتصال بمصالحها على الأرقام الهاتفية الظاهرة في شريط الأخبار على موقعها الالكتروني (www.sdc.dz) لطلب التدخل أو الاستعلام.