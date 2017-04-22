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تسجيل 38 مكالمة هاتفية للمواطنين

مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش::
تسجيل 38 مكالمة هاتفية للمواطنين

eldjazair 21 أبريل 2017 الاقتصاد اضف تعليق 20 زيارة

سجلت المصالح المختصة في مراقبة الممارسات التجارية ومكافحة المضاربة ومراقبة مطابقة السلع وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة 38 مكالمة هاتفية من قبل المواطنين منذ إطلاق الخط الأخضر رقم “1020” يوم الأحد الماضي، حسب ما افاد به يوم الخميس بيان للوزارة.
وبالتفصيل يؤكد البيان ان 16 مكالمة تدخل في المضمون الذي انشئ بموجبه الخط الاخضر منها مكالمة واحدة مؤسسة و10 مكالمات تبين انها غير مؤسسة بحيث ان بعد تدخل مصالح المراقبة تبين انها لا تمس الجانب الذي وضع من اجله الرقم الأخضر أي الاخطار عن التجاوزات في المواد الاساسية المدعمة من قبل الدولة.
كما سجلت هذه المصالح المختصة خمس (5) مكالمات هاتفية وهي في طور التحقيق وكذا 12 مكالمة تتعلق ببيع المواد بالسعر الموازي وعدم جودة المواد وممارسة النشاط دون امتلاك للسجل التجاري.
ويضيف نفس البيان ان سبعة مكالمات لا تشكل مخالفات في التشريع والقانون المعمول به في حين تم تسجيل ثلاث (3) مكالمات مضمونها الحصول على معلومات عن تشغيل الخط الاخضر مستحسنين هذه المبادرة “التي توفر فرصة للمواطنين الجزائريين للتنديد بتصرفات بعض التجار”.
ق.و

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