سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال موسم الاصطياف لسنة 2017مايزيد عن 3539 قضية إجرامية و توقيف 2183 شخص مشبوه،هذا وتم تسخير (6000) شرطي من مختلف الرتب والتخصصات لتأمين العاصمة خلال هذه الفترة.

وحسب بيان ذات الجهة تحوز”الجزائر” نسخة منه تم عرض من خلاله حصيلة نشاطات مصالح أمن ولاية الجزائر خلال موسم الاصطياف 2017

فيما يخص قضايا المساس بالأشخاص، تم تسجيل 1684 قضية و توقيف 1494 شخص مشتبه فيه، وحول قضايا المساس بالممتلكات، فقد تم تسجيل 1855 قضية تم فيها توقيف 689 شخص مشتبه فيه، في حين تم تسجيل 2303 قضية متعلقة بالاستهلاك و الترويج للمخدرات أوقف من خلال 2498 شخص مشتبه فيه مع حجز ما يقارب 36 كلغ من الكيف المعالج، 10469 قرص مهلوس، 83 غرام من الكوكايين و 14.04 غرام من الهروين.

فيما تعلق بمحاربة الحظائر غير الشرعية، فقد تم إيقاف 328 شخص مشتبه فيه، كما تم حجز 25 مظلة، 20 كرسي، 14 طاولة في إطار الاستغلال غير الشرعي للشواطئ، مع إيقاف 735 شخص مشتبه فيه في البيع غير الشرعي على مستوى الشواطئ.

وفي مجال الأمن العمومي تم تسجيل 21650 مخالفة مرورية مع سحب 4758 رخصة سياقة، فيما تم تسجيل 127 حادث مرور أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص و تسجيل 158 جريح،وفيما تعلق بمجال العمران وحماية البيئة، فقد تم تسجيل 573 مخالفة متعلقة بانجاز بنايات بدون رخصة، 25 مخالفة متعلقة بعدم مطابقة البناء لرخص البناء المسلمة، 3509 مخالفة متعلقة برمي النفايات المنزلية و المواد الصلبة، مع تسجيل 36 عملية هدم بأمر من السلطات الإدارية.

فيما يخص تامين الدخول المدرسي 2017/2018، فقد تم تامين 1461 مؤسسة تربوية من مختلف الأطوار بقطاع الاختصاص، من خلال توفير 400 دورية شرطية خاصة خلال فترات الصباح والمساء

أما في مجال العمل الجواري فقد تم تنظيم 23 يوم إعلامي تحسيسي، تم فيها تنشيط 17 حظيرة للتربية المرورية على مستوى منتزه الصابلات، ساحة الكيتاني، ميناء الجميلة وكذا حديقة الحامة، مع التكفل بـ06 شباب من مدمني المخدرات وتوجيههم إلى مراكز العلاج، إضافة إلى تنظيم 13 زيارة إلى المرضى المقيمين بالمستشفيات ومراكز المسنين و 17 زيارة لفائدة متقاعدي الشرطة بمقر سكنهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رزاقي جميلة