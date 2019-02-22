قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، عن تسجيل 11 ألف و844 مخالفة ضد المؤسسات والشركات الاقتصادية في الجنوب، بسبب التسيب وعدم احترام الإجراءات القانونية فيما يخص التوظيف.،
Razika kherkhache 22 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 27 زيارة
22 فبراير 2019
22 فبراير 2019
22 فبراير 2019
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، عن تسجيل 11 ألف و844 مخالفة ضد المؤسسات والشركات الاقتصادية في الجنوب، بسبب التسيب وعدم احترام الإجراءات القانونية فيما يخص التوظيف.،
كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عن دورة ثانية في الإمتحان المهني للترقية إلى …
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