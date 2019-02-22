قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، عن تسجيل 11 ألف و844 مخالفة ضد المؤسسات والشركات الاقتصادية في الجنوب، بسبب التسيب وعدم احترام الإجراءات القانونية فيما يخص التوظيف.،