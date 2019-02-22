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تسجيل 11 ألف و844 مخالفة ضد المؤسسات والشركات الاقتصادية في الجنوب

Razika kherkhache 22 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 27 زيارة

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، عن تسجيل 11 ألف و844 مخالفة ضد المؤسسات والشركات الاقتصادية في الجنوب، بسبب التسيب وعدم احترام الإجراءات القانونية فيما يخص التوظيف.،

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