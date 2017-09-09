تسجيل 1.120 حالة تسمم عقربي بغرداية

تم تسجيل 1.120 حالة تسمم عقربي من بينها حالة وفاة واحدة عبر مختلف مناطق ولاية غرداية خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية ي حسبما علم من مديرية الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.

وسجلت حالة وفاة رضيع بالمقاطعة الإدارية المنيعة إثر إصابته بلدغة عقرب في حادث عرضي دون أن يتفطن له أبويه حيث أن الضحية لم يتم إجلاءها إلى أي مركز صحي لتلقي الإسعافات اللازمة حسبما أكد نفس المصدر.

و لا تزال بلدية القرارة تحتفظ بالإحصائيات القياسية المحزنة في عدد لسعات العقارب ب 325 حالة متبوعة ببلديات غرداية (236) وبونورة (154) و المنيعة (113) و المنصورة (89) و متليلي ( 78) وبريان ( 59) ي كما أشارت اليه إحصائيات مديرية القطاع بغرداية. و يعرف عدد لسعات العقارب و الإصابة بسمها القاتل في حوادث عرضية تزايدا كبيرا خلال موسم الصيف على وجه الخصوص وفق ما ذكر نفس المصدر.

و تتصدر الإصابة بلدغات العقارب قائمة التسممات بولاية غرداية متبوعة ب 42 حالة تسمم غذائي سجلت بالمنطقة خلال نفس الفترة ي كما أشير إليه .

و قد تنامت هذه الآفة بفعل السلوكيات السلبية للمواطنين سيما ما تعلق منها بإضرار البيئة مما يتطلب مكافحة البناءات الغير نظيفة والعشوائية و الغير خاضعة للرقابة و التخلص من النفايات المنزلية المنتشرة عبر الأرصفة خاصة خلال فصل الصيف ي حسبما يرى ممارسو الصحة بغرداية.

ومن جهته أكد مدير الصحة عامر أن عيسى في ذات السياق أن إشكالية مكافحة التسمم العقربي لا تقتصر على قطاع الصحة فحسب و إنما تتطلب أيضا إقحام و تنسيق الجهود بين مصالح النظافة و البيئة من خلال إشراك البلديات و المنتخبين و كذا فعاليات المجتمع المدني .

يذكر أن ولاية غرداية تسجل سنويا ما بين 2.000 و 3.000 حالة تسمم عقربي ي كما تمت الإشارة إليه.